Pagājušā gada rudenī tika veikti apzaļumošanas darbi pie vecās un jaunās ieejas Ogres kapu teritorijā. Teritorijas labiekārtošanas laikā tika konstatēts, ka esošie soliņi ir nolietojušies, bīstamā stāvoklī un satrupējuši.


Jau gada nogalē pašvaldības budžetā tika atrasts finansējums un pieņemts lēmums par jaunu soliņu pasūtīšanu un uzstādīšanu.Pirmais sols novietots pie vecās ieejas Ogres kapu teritorijā, tāpat labiekārtots un nobruģēts laukumiņš.



Domājot par soliņu ilgmūžību, solu malas un sāni ir izgatavoti no betona ar nomaināmām koka virsām. Betonā iestrādāts arī Ogres logo, piešķirot solam papildu vērtību un piederību pilsētai.

Demontēts arī vecais sols pie jaunās ieejas Ogres kapu teritorijā, kur drīzumā paredzēts uzstādīt identisku solu un teritoriju vairāk apzaļumot.

