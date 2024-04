Jaunie elektrovilcieni sāk kursēt Tukuma, Aizkraukles un Skultes virzienā, tostarp uz Ogri un Lielvārdi

PV informē, ka Tukuma virzienā 15. decembrī ar jaunajiem elektrovilcieniem plānots izpildīt astoņus reisus - divus reisus maršrutā Rīga-Dubulti un divus atpakaļ uz Rīgu, kā arī divus reisus maršrutā Rīga-Sloka un divus reisus atpakaļ. Vienlaikus Aizkraukles virzienā ar jaunajiem elektrovilcieniem plānots izpildīt vienu reisu maršrutā Rīga-Ogre un vienu atpakaļ, kā arī reisu maršrutā Rīga-Lielvārde, bet Skultes virzienā plānots izpildīt vienu reisu maršrutā Rīga-Saulkrasti un vienu atpakaļ.



Tāpat 15. decembrī Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, laukumā pie otrā perona, notika elektrovilcienu pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, kurā piedalījās satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P), PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV) un "Škoda Group" valdes loceklis Svata Zdeneks. Pēc svinīgā pasākuma notika pirmais jaunā elektrovilciena brauciens ar pasažieriem no Rīgas (plkst. 10.59) uz Dubultiem.



Tukuma dzelzceļa līnijā ar jauno elektrovilcienu 15. decembrī plānots izpildīt reisus Rīga (plkst. 10.59)-Dubulti (plkst. 11.33), Dubulti (plkst. 11.49)-Rīga (plkst. 12.23), Rīga (plkst. 15.39)-Tukums-2 (plkst. 17.02), Tukums-2 (plkst. 17.18)-Rīga (plkst. 18.38), Rīga (plkst. 16.39)-Sloka (plkst. 17.26), Sloka (plkst. 18.50)-Rīga (plkst. 19.38), Rīga (plkst. 18.24)-Dubulti (plkst. 18.59) un Dubulti (plkst. 19.18)-Rīga (plkst. 19.53). Aizkraukles dzelzceļa līnijā ar jauno elektrovilcienu plānots izpildīt reisus Rīga (plkst. 14.18)-Ogre (plkst. 15.01), Ogre (plkst. 15.47)-Rīga (plkst. 16.30), Rīga (plkst. 19.48)-Lielvārde (plkst. 20.32). Savukārt Skultes dzelzceļa līnijā plānots izpildīt reisus Rīga (plkst. 18.43)-Saulkrasti (plkst. 19.43) un Saulkrasti (plkst. 20.29)-Rīga (plkst. 21.29).



Vienlaikus PV norāda, ka pēc visu jauno elektrovilcienu saņemšanas un to ekspluatācijas sākšanas PV varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Attiecīgi darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Tāpat PV norāda, ka visus 32 elektrovilcienus, kuri būs pilnībā gatavi PV vilcienu pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2024.gada vidum.



Jau vēstīts, ka pirmie divi Čehijas uzņēmumā "Škoda Vagonka" ražoto jauno elektrovilcienu vagoni Rīgā tika nogādāti pirms vairāk nekā pusotra gada - 2022. gada jūnijā. Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām.



Plānots, ka Čehijas uzņēmumam "Škoda Vagonka" līdz 2023. gada beigām PV ir jāpiegādā 23 elektrovilcieni, bet 2024. gadā - deviņus elektrovilcienus. PV pārstāvji iepriekš atzinuši, ka uzņēmums prasīs "Škoda Vagonka" maksāt līgumsodu par jauno elektrovilcienu savlaicīgu nepiegādāšanu. Maksimālais līgumsods par katra vilciena piegādes kavēšanu ir 10% no vilciena cenas. Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā.



Tāpat ziņots, ka PV apgrozījums šogad deviņos mēnešos bija 44,256 miljoni eiro, kas ir par 19,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet kompānijas peļņa samazinājās par 21% - līdz 458 074 eiro. PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.