Fitnesa treneres un horeogrāfes Teiksmas Ziemeles vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu ciklā mūzikas pavadībā darbojoties, jaunie futbolisti veica spēka, dziļās muskulatūras un līdzsvaru nostiprinošus vingrinājumus. Vidēji augstas un augstas intensitātes treniņi ar futbolistu treniņos neierastu inventāru – mini batutiem un stepa soliņiem – ietvēra arī fitnesa un aerobikas elementus.
Kā atzina vecāki un atraktīvā trenere Teiksma, mūzika puišos atklāja labu ritma izjūtu un dejotāju talantus, pasvītrojot labas mūzikas un futbola līdzāspastāvēšanu. Mūzika – himnas – ir neatņemama visu lielāko futbola čempionātu un turnīru sastāvdaļa un arī jauno futbolistu iedvesmas avots.
Velopārgājienā puiši kopā ar treneri Mārci Bormani devās izbraucienā Ogre – Ikšķile – Ogre, saliedējoties un izbaudot laiku kopā arī ārpus futbola treniņiem. Sadarbībā ar “O-veselība”, audzēkņu vecāki apmeklēja veselīga uztura meistarklasi ar akcentu uz uzturu pēc slodzēm, praktiskas iemaņas apguva uztura speciālistes Līvas Naudiņas-Saliņas vadībā.
Noslēdzošajā projekta nodarbībā “Minisacensības” Mārča Bormaņa vadībā puiši izspēlēja miniturnīru, veica soda sitienu sēriju un saņēma projekta draugu un atbalstītāju sarūpētas dāvanas.
Projekta treniņu laikā puiši atzina, ka nebija viegli, bet guvuši daudz pozitīvu emociju, esot kā komanda ne tikai futbola laukumā un esot kopā jebkuros laika apstākļos!
Aktivitātes jaunajiem sportistiem tika organizētas ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” biedrības “Saules raksts” projekta “Ar sirdi sportā II" ietvaros, kas ir turpinājums pagājušajā gadā realizētajam projektam.
Paldies ONSC trenerim Mārcim Bormanim, paldies visiem audzēkņu vecākiem, īpaši – Renātei Kasparei un Diānai Ķēniņai par nesavtīgu darbošanos un atbalstu projekta realizācijā! Paldies par sadarbību un atbalstu arī projekta draugiem – Ogres novada Sporta centram, “O-veselība”, deju studijas “Teixma” vadītājai Teiksmai Ziemelei, “Siguldas futbolgolfa parks”, “Fazer Latvija” SIA, “Mētru gardumi”, “Circle K”, SIA “Ervitex” un “Mangaļi”.
Informāciju sagatavoja biedrības “Saules raksts” projekta “Ar sirdi sportā II” koordinatore Eva Bičkovska.