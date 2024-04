Jaunieši aicināti pieteikties valsts aizsardzības dienestam Štāba bataljonā Rīgā  

Pildot valsts aizsardzības dienesta pienākumus vienā no vēsturiskākajām un redzamākajām vienībām bruņotajos spēkos, katram jauniesauktajam būs jāapgūst pamatapmācības kurss, atbilstoši trīs mēnešu programmai pēc kuras karavīrs veiks specializētu apmācību Štāba bataljona uzdevumu ietvaros.





Divu mēnešu laikā karavīrs iegūs apmācību dažādās specialitātēs, kā piemēram ložmetējnieks, strēlnieks, granātnieks, sakarnieks, kā arī būs iespēja pildīt pienākumus godasardzes rotā. Pēc specialitātes iegūšanas karavīrs tiks ieintegrēts Štāba bataljona ikdienā un izdevumu izpildē.





Jau ziņots, ka viens no trim valsts aizsardzības dienesta veidiem ir 11 mēnešu ilgs dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos, kurā 2024. gadā iesauks 600 jauniešus - 120 personas janvārī un 480 personas jūlijā. 2024. gada janvāra iesaukums 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībā tiks īstenots trīs dienesta vietās: Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā Rīgā, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā, Vidzemē. Lai nokļūtu sev vēlamajā dienesta vietā, iesaucamais ir aicināts dienestam pieteikties brīvprātīgi, anketā norādot vēlamo dienesta vietu.





Līdzīgi kā pirmajā iesaukumā valsts aizsardzības dienestam, tā arī otrajam iesaukumam, kas dienestu uzsāks janvārī, Latvijas pilsoņi sākotnēji tiek aicināti pieteikties līdz 15. jūlijam vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv. Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits 11 mēnešu ilgajam dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos netiks sasniegts, iztrūkstošo noteiks ar atlasi pēc nejaušības principa, kas tiek plānota 2023. gada 10. augustā.





Pirms atlases visiem iesaucamajiem, kuri kvalificējas atlasei, tiks piešķirts kārtas numurs. Pēc nejaušības principa no šiem kārtas numuriem tiks atlasīti iesaucamie. Lai pilsonis saņemtu informāciju par valsts aizsardzības dienesta iesaukumu, ir jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei jeb e-adresei, uz kuru tiks izsūtīta pavēste par ierašanos uz pārbaudēm. Ja pilsonim e-adrese nav izveidota, pavēste tiks nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu vai izsniegta pret parakstu.





Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu e-adrese no šī gada 1. jūnija ir obligāta Latvijas pilsoņiem - vīriešiem no 18 līdz 27 gadu vecumam. Oficiālo elektronisko adresi var izveidot vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, klikšķinot uz banera e-adrese. Lai izveidotu savu e-adresi, pilsonim ir nepieciešams kāds no elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkiem eID karte vai arī eParaksts mobile. E-adrese nodrošinās iespēju saņemt informāciju no Aizsardzības ministrijas par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestu, kā arī turpmāk kalpos kā e-pasts saziņai ar valsti.





Jau ziņots, ka 15. maijā noslēdzās pieteikšanās pirmajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam, kuram brīvprātīgi pieteicās 488 Latvijas pilsoņi, no kuriem 11 ir sievietes, savukārt 6 - ārvalstīs dzīvojošie.





Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiek konstatēti šķēršļi dienestam, veic veselības pārbaudi. Katram pilsonim tiek sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.