24. un 25.novembrī pie jauniešiem klātienē, Birzgales pamatskolā un Ķeguma komercnovirziena vidusskolā tika novadītas divas interesantas nodarbības, kuras vadīja psiholoģe Gunita Bogdanova. Nodarbības tika vadītas, lai uzlabotu jauniešu psihoemocionālo stāvokli. Tajās jaunieši klausījās gan izglītojošu prezentāciju par pašvērtējuma stiprināšanu, saskarsmes prasmju un pozitīvas komunikācijas veidošanu un interaktīvi darbojoties, izvērtēja stresa mazināšanas metodes un to pielietojumu ikdienas dzīvē pašsajūtas uzlabošanai. Jaunieši saņēma izdales materiālu, lai metodes varētu pielietot psihoemocionālās veselības stiprināšanai ilgtermiņā.
Tāpat jaunieši no septembra līdz pat decembra vidum uzsāka un aktīvi apmeklēja arī Smieklu jogas nodarbības grupās, pasniedzējas Kristīnes Kantiķes vadībā. Smieklu jogas pēdējo nodarbību jaunieši izbaudīja ārā sniegotā ainavā kopā ar praktiskiem vingrinājumiem un smieklu palīdzību. Pēc Smieklu jogas pasniedzējas teiktā - ar katru apmeklēto nodarbību jaunieši paliek arvien atvērtāki un brīvāki savās sajūtās un emocijās. Nodarbībās jaunieši iemācījās pareizi elpot, smieklus apvienot ar jogas dziļo elpošanu. Lai arī sākotnēji visiem nodarbības šķita kaut kas neparasts, tomēr nākamās reizes jauniešiem jau iepatikās. Pozitīvi, ka pēc aktivitātes visi iesaistītie jaunieši no nodarbībām aiziet priecīgi un laimīgi.
Arī no projekta sākuma līdz pat decembra vidum paralēli citām nodarbībām, notiek arī Koučinga nodarbības, kuras tiek vadītas profesionāla speciālista “Kouča” jeb individuālās izaugsmes trenera vadībā. Nodarbībās jaunieši parāda savu sniegumu un mērķus, kā arī aktīvu vēlmi strādāt ar sevi un gūt motivāciju. Jau šobrīd jaunieši ir pildījuši dažādus pašnovērtējuma testus, iemācījušies izveidot spēcīgus CV, par kuriem sevišķi gandarīti ir paši jaunieši, tostarp arī pati nodarbību vadītāja Dace Briede-Zālīte.
Projektam noslēdzoties, jauniešus sagaida arī pirmssvētku projekta “Nesēdi majās – strādā ar sevi!” noslēguma pasākums 2021.gada 17.decembrī, Ķeguma dienas centra teritorijā ar atskatu par projektā piedzīvoto, radošā darbnīca un tikšanās ar iedvesmas personību, kā arī citas pasākuma izklaides par kuriem jaunieši tiks informēti.