Pasākuma laikā tika pozitīvi vērtēta arī Ogres novadnieka aplikācija, kurā iespējams ne tikai uzzināt par jaunumiem Ogres novadā, bet arī informēt pašvaldību par aktuāliem uzlabojumiem, tādejādi un iespēja ierosināt kādu labu ideju attīstībai.
Prieks par visu novadu jauniešiem, kuri aktīvi diskutēja, līdzdarbojās aktivitātēs un iesaistījās uzdevumos, izteica viedokli un pārdomas par vietām katrā novadā, kuras viņus iedvesmo, kā arī minēja vietas, kuras būtu jāuzlabo, lai vide, kurā atrodamies, kļūtu pievilcīgāka.
Jauniešu atzīmētās iedvesmas vietas bija ne tikai jau zināmie tūrisma galamērķi katrā novadā, bet arī, iedvesmojošie Ogres Zilie Kalni un Dubkalnu ūdens krātuve, Brīvības iela Ogrē un mūsdienīgais objekts Digitālā strūklaka, pasākumu norises un pastaigas vieta Lielvardē - Rembates parks, sakoptais Ikšķiles centra laukums, skaistās Daugavas promenādes un sakoptā pludmale Ķegumā un Ikšķilē, bet jaunieši atzīmēja arī citas vietas. Piemēram Ķentes kalns - jauka vieta Ogrē, kur neapgrozās daudz cilvēku. Vieta, kur relaksēties un iedvesmoties jaunām idejām.
Jauniešu ieteikumos, kas būtu jāuzlabo, lai vide būtu pievilcīgāka un viņi justos labāk, tostarp ir Jumpravas brīvdabas estrāde, ceļu infrastruktūras labiekārtošana Lielvārdē, Ķeguma novadā un Ogres novadā, degradēto teritoriju un ēku sakopšana un labiekārtošana, parku un atpūtas vietu savlaicīga sakopšana, vizuālā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana, kā arī velo celiņu izbūve, savienojot esošās novadu teritorijas. Kā piemēru vizuālā stāvokļa uzlabošanai un labiekārtošanai jaunieši minēja atpūtas vietu pie Mazās Juglas.
Pasākumu vadīja neformālās izglītības speciāliste Sintija Lase, kura veicināja jauniešos ieinteresētību līdzdarboties, palīdzot jauniešiem izprast un pašvaldību speciālistiem ieskicēt nākotnes apvienoto novadu vīziju un ievirzes jauniešu domes izveidē, kā arī pasākuma laikā tika radīts priekšstats un izpratne par to, kas ir brīvprātīgais darbs.
Nākošais pasākums jau šodien 24.martā ar jaunapvienoto novadu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem un organizācijām par brīvprātīgā darba sistēmu un skolēnu vasaras nodarbinātību. Aprīlī plānojam kopīgu tikšanos jauniešiem un darba devējiem "Darba birža", kurā par brīvprātīgo darbu un iespējām diskutēs jaunieši un pašvaldības iestāžu darbinieki un organizācijas.
Kopumā šajā projektā paredzētas arī vēl citas jauniešiem saistošas aktivitātes – pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu Latvijā zināmu Jauniešu domi, saliedēšanās pasākums, piedalīšanās simulācijas spēlē "Jauniešu domes vēlēšanas" (visi pasākumi plānoti, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus).
Rezultātā paredzam, ka jaunieši un brīvprātīgā darba devēji iegūtās zināšanas un pieredzi varēs izmantot nākotnes kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšanā.
Projekts "KOPĀ. LABĀK." tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone