Ceturtdiena, 09.10.2025 15:34
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:34
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 7. aprīlis, 2021 17:04

Jauniešu dome aicina uz pasākumiem aprīlī

ogresnovads.lv
Jauniešu dome aicina uz pasākumiem aprīlī
Trešdiena, 7. aprīlis, 2021 17:04

Jauniešu dome aicina uz pasākumiem aprīlī

ogresnovads.lv

Ogres novada jauniešu dome aicina piedalīties vairākos pasākumos.Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas; veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā un uzlabot sadarbību starp aktīvas un radošas jauniešu dzīves realizētājiem Ogres novadā.

Pasākumu plāns:

7. aprīlis - INSTRAGRAM raidījums “Jaunietis virtuvē”, ik trešdienu tiek publicēti video, kuros Laura Žuravļova kopā ar Ogres novada jauniešu domes domubiedriem gatavo dažādas vegānu receptes. Seko līdzi šeit.
8. aprīlis plkst. 18.00 - Pasākums jauniešiem “Dalies ar zināšanām” Viesos - Lāsma Ločmele, Toms Blumbergs, jaunieši dalīsies ar pieredzes stāstiem, kuri palīdzējuši sasniegt dažādus mērķus. Pasākumu vadīs Sanija Livčāne. Norisināsies šeit.
11.aprīlis - IG raidījums “Jaunietis virtuvē” svētdienās Laura Žuravļova kopā ar Ogres novada jauniešu domes domubiedriem gatavo dažādus vegānu saldumus. Seko līdzi šeit.
22.aprīlis plkst. 16.00 - Pasākums jauniešiem “Jaunietis un finanses”. Izglītība. Finanšu pratība. Pasākumā piedalīsies jaunieši, kuri dalīsies ar savu pieredzi.Viesos Kaspars Peisenieks, (tiks papildināts). Pasākumu vadīs Ralfs Lapinskis. Pasākuma nolikums šeit. Piesakies te.

Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?