Pasākumu plāns:
7. aprīlis - INSTRAGRAM raidījums “Jaunietis virtuvē”, ik trešdienu tiek publicēti video, kuros Laura Žuravļova kopā ar Ogres novada jauniešu domes domubiedriem gatavo dažādas vegānu receptes. Seko līdzi šeit.
8. aprīlis plkst. 18.00 - Pasākums jauniešiem “Dalies ar zināšanām” Viesos - Lāsma Ločmele, Toms Blumbergs, jaunieši dalīsies ar pieredzes stāstiem, kuri palīdzējuši sasniegt dažādus mērķus. Pasākumu vadīs Sanija Livčāne. Norisināsies šeit.
11.aprīlis - IG raidījums “Jaunietis virtuvē” svētdienās Laura Žuravļova kopā ar Ogres novada jauniešu domes domubiedriem gatavo dažādus vegānu saldumus. Seko līdzi šeit.
22.aprīlis plkst. 16.00 - Pasākums jauniešiem “Jaunietis un finanses”. Izglītība. Finanšu pratība. Pasākumā piedalīsies jaunieši, kuri dalīsies ar savu pieredzi.Viesos Kaspars Peisenieks, (tiks papildināts). Pasākumu vadīs Ralfs Lapinskis. Pasākuma nolikums šeit. Piesakies te.
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone