Trešdiena, 14. aprīlis, 2021 13:14

Jauniešus aicina piedalīties aptaujā par vides kvalitātes uzlabošanu

Jauniešus aicina piedalīties aptaujā par vides kvalitātes uzlabošanu
Šobrīd Ogres novada izglītības pārvalde īsteno Ogres novada pašvaldības 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Ogres novada pašvaldību kā dzīves, izglītības, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Vēlamies lūgt ikvienu jaunieti piedalīties šajā aptaujā un izteikt viedokli, idejas un uzlabojumus, lai kopā veiksmīgi turpinātu darbu pie vides un dzīves kvalitātes uzlabošanas jauniešiem!



Aptaujas anketā nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši jauniešu personīgais viedoklis un novērtējums! Ja uz kādu no jautājumiem nevari sniegt atbildi, atstāj to neatbildētu. Tomēr lūdzam Tevi censties aizpildīt anketu pēc iespējas pilnīgāk! Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.



Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15-20 minūtes.Aptaujas dalībniekiem ir iespēja piedalīties izlozē, kuras rezultātā desmit jauniešiem būs iespēja tikt pie jaukām balviņām, kā arī, norādot e-pasta adresi, jauniešiem būs iespēja saņemt jaunumus un aktuālo informāciju par skolēnu vasaras nodarbinātību, brīvprātīgā darba iespējām un citiem aktuāliem jaunumiem jauniešu jomā.



Aicinām aizpildīt anketu līdz 9.maijam.Anketa šeit: Kontaktpersona: Dace Nikolaisone, Ogres novada jaunatnes lietu speciāliste, , 65020461

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvalde

