Ogres novadā jau vairāku gadu garumā jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst kādu arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, projekta "Proti un dari" ietvaros izzina jaunas profesijas, iegūst izglītību konkrētajā jomā, gala rezultātā atrodot darbu vai pat uzsākot savu uzņēmējdarbību.
Projekts jaunietim sniedz plašas iespējas sevis pilnveidošanai. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta un īstenota individuāla atbalsta pasākumu programma, kā ietvaros ir iespēja ēnot profesijas, gūstot pilnvērtīgāku priekšstatu par konkrēto profesiju, apgūt sev interesējošas prasmes, saņemt atbalstu no dažādiem speciālistiem, piemēram, karjeras konsultanta, psihologa, kouča. Tā ir iespēja noskaidrot savas intereses, aizraušanās un iegūt profesiju, kas patīk un saista. Iesaistīšanās projektā var būt būtisks pavērsiena punkts jaunieša izaugsmē. Jaunietis projektā tiek iesaistīts līdz 4 mēnešiem.
Kā informē Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Laura Priedīte, šogad projektā papildus tiks iesaistīti vēl 50 jaunieši, savukārt pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienotajā Ogres novadā 2022. gadā projektā plānots iesaistīt līdz pat 100 jauniešiem. Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldības jau izteikušas vēlmi turpināt dalību projektā.
L. Priedīte ir gandarīta par Ogres novada pašvaldībai piešķirto papildu finansējumu un projekta termiņa pagarinājumu, tādējādi turpinot atbalstīt jauniešus un viņu iesaisti izglītībā. Ogres novada Izglītības pārvaldes vārdā viņa aicina jauniešus izmantot šo iespēju, kā arī aicina vecākus, aizbildņus būt aktīviem un pieteikt projektā sev zināmus jauniešus, kuriem šāda iespēja būtu noderīga un vērtīga.
Plašāku informāciju par projektu var uzzināt, sazinoties ar projekta vadītāju Lauru Priedīti: vai pa tālruni 65047794.
Projekts "Proti un dari!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.