Jaunogres vidusskola aicina darbā

Jaunogres vidusskola aicina darbā
Jaunogres vidusskola aicina darbā

Skolas kolektīvs priecāsies redzēt un aicina darbā uz nenoteiktu laiku mājturības un tehnoloģiju skolotāju zēniem.

Galvenie amata pienākumi:
-plānot un organizēt pedagoģiskos procesus;
-organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo vidi;
-veicināt pozitīvu sadarbību ar vecākiem, skolotājiem, citiem speciālistiem un sabiedrību;
-nodrošināt audzēkņu personības izaugsmi.

Prasības pretendentiem:

-nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība specialitātē, gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un   aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
-var būt students;
-latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
-labas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem.


Piedāvājam:
-nepilna slodze (atalgojums (bruto) no 650.
-interesantu un atbildīgu darbu;
-iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
-plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;


Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi "Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (-a)" sūtīt uz e-pastu: .

Skolas adrese: Mālkalnes pr.43, Ogre, LV-5003; tālr. 65049134 (kanceleja), 29214917 (direktors), www.jvsk.lv.

Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola

