Galvenie amata pienākumi:
-plānot un organizēt pedagoģiskos procesus;
-organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo vidi;
-veicināt pozitīvu sadarbību ar vecākiem, skolotājiem, citiem speciālistiem un sabiedrību;
-nodrošināt audzēkņu personības izaugsmi.
Prasības pretendentiem:
-nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība specialitātē, gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
-var būt students;
-latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
-labas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem.
Piedāvājam:
-nepilna slodze (atalgojums (bruto) no 650.
-interesantu un atbildīgu darbu;
-iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
-plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi "Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (-a)" sūtīt uz e-pastu: .
Skolas adrese: Mālkalnes pr.43, Ogre, LV-5003; tālr. 65049134 (kanceleja), 29214917 (direktors), www.jvsk.lv.
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola