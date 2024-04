Jauns aprīkojums vecupes pludmalē

Šobrīd laipa apmeklētājiem pieejama izmēģinājuma režīmā un pēc nepieciešamības tiks veikti laipas regulēšanas darbi.

Uzstādīta arī metāla rampa ar margām ar kopējo garumu desmit metri, kas nodrošinās papildu stabilitāti un atvieglos nokļūšanu ūdenī cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem vai līdzsvara traucējumiem. Darbus veica SIA “Ponton.lv”. Metāla laipas uzstādīšana ir saskaņota ar Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons” pārstāvjiem. Metāla laipa būs pieejama pēc visu konstruktīvo elementu montāžas.

Šobrīd noisinās iepirkuma procedūra par speciāliem peldratiem izmantošanai uz rampas, kas dos iespēju apmeklētājiem baudīt peldes, neskatoties uz ierobežotām kustību iespējām, līdzīgi kā tas ir, piemēram, Jūrmalas pilsētas pludmalē.

Lai atpūta pludmalē ir patīkama, droša un pieejama ilgtermiņā, pašvaldība aicina:

-saudzīgi izturēties pret izvietoto pludmales un Sociālā uzņēmēja inventāru;

-izmantot pludmales inventāru atbilstoši tā paredzētajam mērķim un priekšroku dot inventāra paredzētajai mērķauditorijai;

-ievērot aizliegumu nebarot ūdensputnus un aizrādīt tiem, kuri neievēro noteikumus;

-rūpīgi izvērtēt savas spējas un ievērot drošības prasības pie ūdens.

Pašvaldība turpinās pludmales labiekārtošanas darbus, veicot niedru pļaušanu, smilšu seguma ierīkošanu ūdensmalas zonā un mazo arhitektūras formu uzstādīšanu.

Ogres vecupes pludmale ir viena no iecienītākajām peldvietām Ogrē, kurā šobrīd aktīvi darbojas sociālais uzņēmējs SIA “Kustības Brīvība” ( ūdens atrakciju parks – Ogres Varde ), piedāvājot ūdens pilsētiņu ar šķēršļiem, SUP dēļu nomu un specializēto SUP dēļu nomu, kas piemēroti personām ar invaliditāti.

Atgādinām, ka pludmalē uzstādītas divas videonovērošanas kameras, kas papildus nodrošina vecupes peldvietas uzraudzību.

Fotogalerija šeit: