Liela interese par dzīvošanu Ogres novadā
2021. gadā būvniecības ieceru skaita ziņā Ogres novads ierindojās otrajā vietā aiz Rīgas, atstājot aiz sevis tādus Pierīgas novadus kā Jūrmala, Mārupe, Olaine, Ķekava, Salaspils, Ādaži u.c., kur būvniecības aktivitāte ir bijusi zemāka. “Būvniecības lietu apjoms Ogres novadā ir krietni pieaudzis, jo šāda rosība līdz šim nav bijusi. Esam sākuši konkurēt ar Mārupi, Olaini un citām ģimenēm draudzīgām vietām,” ir gandarīta būvvaldes vadītāja, piebilstot, ka lielais darba apjoms gan ir divkāršojis būvvaldes noslodzi. Līdz ar pieaugošo būvniecības aktivitāti, būvvalde drīzumā izsludinās arī vairākas vakances. L. Kriviša-Budnika aicina ikvienu interesentu pārbaudīt savus spēkus un pieteikties amatiem. Būvvalde strādā saliedētā komandā ar vienotu mērķi – attīstīt novadu un sniegt palīdzību iedzīvotājiem būvniecības jautājumos.
Jautājot, kāda ir cilvēku motivācija pārcelties uz Ogri, būvvaldes vadītāja atklāj , ka interesentus piesaista pilsētas infrastruktūra, sniegtie pakalpojumi un attīstības plāni. Pateicoties veiksmīgai pilsētas un novada mārketinga stratēģijai, arvien vairāk cilvēku Ogres novadu redz kā savu dzīvesvietu. Būvvaldes neoficiālā statistika liecina, ka uz Ogri pārceļas daudz jaunu ģimeņu tieši no Rīgas, cilvēki nāk uz konsultācijām, iegādājas īpašumus u.tml. “Nesen īpašumu Ogrē nopirka kāda jaunā ģimene no Rīgas ar četriem bērniem, jo viņus iedvesmo pilsēta, tās labiekārtotā vide un iespējas. Daudzi jaunie iedzīvotāji ir gandarīti, ka, tēlaini izsakoties, ir atvērtas durvis uz Ogri, ko iepriekš nebija nepamanījuši.
Pieprasījums cēlis nekustamo īpašumu cenas
Lielā interese par īpašuma iegādi Ogres novadā likumsakarīgi ir cēlusi arī nekustamo īpašumu cenas. L. Kriviša-Budnika teic, ka gada griezumā dzīvokļu cenas ir augušas par 10 000 eiro, taču cilvēki ir gatavi ieguldīt līdzekļus un atjaunot dzīvokļus vecajos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektos, viņus uzrunā apsaimniekošanas maksa un apkures cenas, kas, salīdzinot ar Rīgu, ir ģimenēm ļoti draudzīgas. Ogres novadā ir arī ļoti pievilcīgs nekustamo īpašumu nodoklis. Tāpat aizvien tiek iegādāti īpašumi dārza māju apbūves teritorijā “Dārziņi”, kas arī apliecina cilvēku vēlmi pēc iespējas ātrāk uzsākt dzīvi Ogrē un saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus.
Ogres novads – investīcijām pievilcīgs
Būvvaldes vadītāja stāsta, ka Ogres novada straujā izaugsme, iedzīvotāju skaita palielināšanās un pieprasījums pēc mājokļiem radījis arī investoru interesi. Būvvaldē ir iesniegti vairāki daudzdzīvokļu māju projekti. Tāpat šobrīd aktīvi tiek izstrādāti detālplānojumi, sadalot lielu zemes gabalu mazākos, privātmāju vai daudzdzīvokļu ēku apbūvei.
Pašvaldības vadība mērķtiecīgi strādā pie finansējuma piesaistes infastruktūras uzlabošanai, lai novads būtu pievilcīgs ne vien iedzīvotājiem, bet arī investoriem. Nenoliedzami, Ogres novads kļūst popularāks, rosība nekustamo īpašumu jomā notiek gan Ogrē, gan arī Ikšķilē, Lielvārdē un Ķegumā. Ogrei attīstoties kā novada centram, pakāpeniski attīstīsies arī pārējās pilsētas, jo nākotnes ieceres infrastruktūras attīstībā pilsētās ir lielas un apjomīgas. “Nākamajos gados mēs kļūsim vēl spēcīgāki konkurenti Rīgai un Pierīgas novadiem,” ir pārliecināta būvvaldes vadītāja.