Jūlijā palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

Jūlijā palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

Jūlijā palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē jūlijā palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 750 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos septiņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 14%.

Kauguros, Jūrmalā, jūlijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 724 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 15%.

Dzīvokļu cenas Salaspilī jūlijā palielinājās par 3%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās līdz 781 eiro par kvadrātmetru. Kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 12%.

Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 617 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 14%.

