Sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē jūlijā palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 750 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos septiņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 14%.
Kauguros, Jūrmalā, jūlijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 724 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 15%.
Dzīvokļu cenas Salaspilī jūlijā palielinājās par 3%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās līdz 781 eiro par kvadrātmetru. Kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 12%.
Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 617 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 14%.