Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldvietu ūdens kvalitāte.
Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 2. un 3. augustā.
Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar Vides veselības nodaļu