Ceturtdiena, 09.10.2025 20:28
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:28
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 10. jūlijs, 2021 10:08

Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

ogretenet.lv
Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti
Sestdiena, 10. jūlijs, 2021 10:08

Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

ogretenet.lv

Veselības inspekcija paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ neiesaka peldēties Limbažu Lielezera peldvietā. Pārējās 56 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts. Par to liecina Veselības inspekcijas 5. un 6. jūlijā veiktās peldūdens kvalitātes pārbaudes.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldvietu ūdens kvalitāte.

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 2. un 3. augustā.


Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar Vides veselības nodaļu

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?