-vidējā vai augstākā izglītība profesionālā kultūrā, humanitārajās zinātnēs, menedžmenta, režijā vai kādā citā mākslas nozarē;
-praktiska pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā (pieredze vismaz viena liela mēroga kultūras pasākuma vai festivāla rīkošanā), zināšanas un izpratne par amatiermākslas tradīcijām un reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
-vismaz 2 gadu darba pieredze kultūras darbā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai izglītojošā darbā;
-izpratne par vispārējo kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipiem un metodiku;
-spēja pieņemt lēmumus;
-teicamas valsts valoda zināšanas;
-vēlama svešvaloda saziņas līmenī;
-labas organizatora spējas, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes;
-prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
-sadarboties un strādāt komandā.
Darba pienākumi:
-organizēt un vadīt pasākumus, kā arī atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem, valsts svētkus, kultūrvēsturiskos un tradicionālo svētku pasākumus;
-organizēt un atbalstīt amatierkolektīvu un citu radošo kolektīvu darbību, iesaistot tos novada un pilsētas kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī;
-organizēt un vadīt izglītojošos pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs;
-sagatavot un vadīt reklāmas kampaņas, veidot pasākumu preses relīzi;
-gatavot materiālus arhīvam un ievietošanai pašvaldības mājas lapā;
veicināt starptautisko sadarbību;
-sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas, organizēt seminārus;
-plānot un īstenot valsts un starptautiskā mēroga projektus, kuri sekmē sabiedrības kultūras attīstību sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem un kolektīviem, sabiedriskajām organizācijām, kultūras iestādēm, individuāliem māksliniekiem;
-sagatavot un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Jumpravas kultūras nama aktivitātēm un novitātēm;
-izstrādāt scenārijus koncertiem un citiem pasākumiem;
-izstrādāt gada pasākumu plānu.
Darba vieta LdNKC struktūrvienības Jumpravas kultūras namā;
Atalgojums – 754.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 24.janvārim elektroniski:
, pa pastu(adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070),
vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Jumpravas kultūras nama pasākumu organizatora amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25450061 Lūcija Ancveriņa, Jumpravas kultūras nama vadītāja.