-Tīrīt atkritumus, lapas un sniegu iestādes teritorijā, uzraudzīt drošības līmeni visiem āra priekšmetiem un īpašumiem (rotaļu laukumi, žogi, notekcaurules u.tml.);
-Uzraudzīt, lai netiktu postīti kopjamās teritorijas apstādījumi, lai netiktu veiktas nekādas darbības, kas negatīvi ietekmē izglītības iestādes ēku un piegulošo teritoriju stāvokli.
Prasības pretendentiem:
-Labas darba izpildes praktiskās un tehniskās prasmes darbā ar dārza tehniku;
-Spēja patstāvīgi un ar rūpību strādāt,
-Augsta atbildības sajūta;
-Labas komunikācijas prasmes;
-Latviešu valodas prasme normatīvajos aktos noteiktajā līmenī.
Piedāvājam:
-veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
-atalgojumu EUR 548,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pretendentu pieteikšanās un dzīves apraksta (CV) iesniegšana līdz 2021. gada 16. aprīlim.
Dokumenti jāiesniedz, sūtot tos Jumpravas pamatskolai pa pastu uz adresi Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 vai nosūtot uz e-pastu .
Tālrunis uzziņām: 65057622, 26698126
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba pārrunām.