Pirmdiena, 06.07.2026 09:23
Anrijs, Arkādijs
Pirmdiena, 06.07.2026 09:23
Anrijs, Arkādijs
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 08:04

Jūnija izskaņā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki

OgreNet/OVV
Jūnija izskaņā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 08:04

Jūnija izskaņā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki

OgreNet/OVV

No 26. jūnija līdz 1. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki.

No 26. jūnija līdz 1. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Reina Lillija, Braens, Madara, Jasmīna Emma, Matilde, Aksels, Alberts.

No 26. jūnija līdz 1. jūlijam mūžībā devušies:

Jumpravā

Irena Kairova (1936)

Krapē

Ausma Beitāne (1931)

Ķegumā

Sergejs Astapkovičs (1959)

Lēdmanē

Anna Leleva (1939) 

Lielvārdē

Skaidrīte Gicēviča (1933)

Antons Mačāns (1938)

Faina Narutavičene (1945)

Ogrē

Imants Cīrulis (1956)

Vladimirs Jurēvičs (1936)

Valentīna Ūbelīte (1941)

Helēna Zviedre (1927)

Roberts Žuravkovs (1951)

Ogresgalā

Skaidrīte Aleksandrova (1933)

Tīnūžos

Irēna Rītere (1943)

Tomē

Jānis Voicišs (1934)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?