No 26. jūnija līdz 1. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Reina Lillija, Braens, Madara, Jasmīna Emma, Matilde, Aksels, Alberts.
No 26. jūnija līdz 1. jūlijam mūžībā devušies:
Jumpravā
Irena Kairova (1936)
Krapē
Ausma Beitāne (1931)
Ķegumā
Sergejs Astapkovičs (1959)
Lēdmanē
Anna Leleva (1939)
Lielvārdē
Skaidrīte Gicēviča (1933)
Antons Mačāns (1938)
Faina Narutavičene (1945)
Ogrē
Imants Cīrulis (1956)
Vladimirs Jurēvičs (1936)
Valentīna Ūbelīte (1941)
Helēna Zviedre (1927)
Roberts Žuravkovs (1951)
Ogresgalā
Skaidrīte Aleksandrova (1933)
Tīnūžos
Irēna Rītere (1943)
Tomē
Jānis Voicišs (1934)