Nākamajā nedēļā Abragciema pludmalē tiks atkātota ūdens parauga ņemšana, lai noskaidrotu minētā piesārņojuma raksturu.
Tāpat ir ieteikts nepeldēties Engures novada Klapkalnciema pludmalē, Dobeles novada Gaurata ezerā un Rīgā, Daugavas peldvietā “Rumbula”, kurās konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums.
Pārējās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.
Ieteikums nepeldēties attiecas uz tā saucamajām jutīgajām iedzīvotāju grupām – bērniem, vecākā gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, visiem tiem, kuriem var būt problēmas ar imūnsistēmas darbību.
Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Veselības inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākošā paraugu ņemšana paredzēta 5.un 6.jūlijā.
Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļvietnē šeit: (sadaļā „Jomas” - „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti"). Neoficiālajās peldvietās ūdens paraugu ņemšanu nodrošina vietējās pašvaldības par saviem līdzekļiem, un to monitoringa periodiskums atšķiras.
Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar Vides veselības nodaļu