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Sestdiena, 18. jūlijs, 2026 13:51

Jūras piekrastē ūdens iesilis līdz +22 grādiem, savukārt upēs līdz pat +24 grādiem

LETA
Jūras piekrastē ūdens iesilis līdz +22 grādiem, savukārt upēs līdz pat +24 grādiem
Foto: freepik
Sestdiena, 18. jūlijs, 2026 13:51

Jūras piekrastē ūdens iesilis līdz +22 grādiem, savukārt upēs līdz pat +24 grādiem

LETA

Ūdens temperatūra Baltijas jūras piekrastē ir no +14 atklātā jūrā līdz +22 grādiem Rīgas līcī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Latvijas upēs ūdens iesilis no +16 līdz +24 grādiem, ezeros un ūdenskrātuvēs - no +20 līdz +23 grādiem.

Daugavā ūdens temperatūra ir no +22 līdz +24 grādiem, Latgales upēs - no +17 līdz +23 grādiem, Vidzemes upēs - no +16 līdz +22 grādiem, Zemgales upēs - no +19 līdz +24 grādiem, bet Kurzemes upēs - no +18 līdz +23 grādiem.

Rīgas peldvietās sestdien ūdens temperatūra ir no +18 līdz +25 grādiem, liecina Rīgas pašvaldības policijas apkopotā informācija. Ķīšezera un Bābelītes peldvietās ūdens temperatūra ir +25 grādi, Ķīpsalā - +23 grādi, Lucavsalā un Bolderājas karjerā - +22 grādi, bet Rumbulā - +20 grādi. Jūrā Vakarbuļļu peldvietā ūdens temperatūra ir +20 grādi, Vecāķos - +19 grādi, bet Daugavgrīvā - +18 grādi.

LVĢMC prognozē, ka nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā gaidāmi nokrišņi, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Ūdenslīmenis upēs sāks paaugstināties, bet lokāli intensīvi nokrišņi var izraisīt straujāku ūdenslīmeņa kāpumu. Vietām var applūst palienes un zemākās vietas.

Gaidāms arī brāzmains vējš, kura ietekmē jūrā un līcī ietekošo upju lejteču posmos iespējamas krasākas ūdenslīmeņa svārstības.

Tuvākajās dienās gaidāms karsts laiks, bet nākamnedēļ kļūs vēsāks, līdz ar to pazemināsies arī ūdens temperatūra ūdenstilpēs.

LVĢMC atgādina ievērot drošību uz ūdens, nepeldēties vienatnē, nepārvērtēt savus spēkus, uzraudzīt bērnus ūdenstilpju tuvumā un pārliecināties, vai izraudzītajā peldvietā ir droši peldēties.

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