Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzis 23 metrus sekundē, Kolkā - 19 metrus sekundē, Mērsragā un Pāvilostā 17 metrus sekundē, bet Liepājā 16 metrus sekundē. Ainažos novērotas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē
Rīgā vējš brāzmās pūš ar ātrumu 17 līdz 18 metri sekundē.
Arī valsts austrumu daļā vējš brāzmās vietām sasniedzis 15 līdz 16 metrus sekundē.
Kā novēroja aģentūra LETA, vietām Zemgalē svētdienas rītā puteņoja, bet sniegs ātri nokusa. Sinoptiķu apkopotā informācija liecina, ka svētdienas rītā sniegs bijis manīts arī novērojumu stacijās Alūksnē, Bauskā, Jelgavā, Kolkā, Stendē un Ventspilī.
Kā vēstīts, svētdien teritorijas lielākajā daļā vismaz kādā brīdī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapja sniega un lietus formā, tomēr ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, prognozē sinoptiķi.
Saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas dienas iesākumā daļā Kurzemes piekrastes sasniegs ātrumu līdz 25 metriem sekundē, kur spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Oranžais brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām ir spēkā jūras piekrastes zonā - Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien nebūs augstāka par +4...+8 grādiem.
Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību.
Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.