Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties informatīvajā seminārā "Spānijas kailgliemežu ierobežošana Ogres novadā 2026. gadā", kas notiks 1. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 klātienē Ogres novada domes Mazajā zālē un ZOOM platformā.
Seminārā plānota Daces Lesiņas, Agrimatco Latvia SIA, Augu aizsardzības, mēslojumu un lauku kultūru sēklu specialistes lekcija un būs iespēja uzdot jautājumus. Tiks sniegta aktuālā informācija par invazīvā Spānijas kailgliemeža plānotajiem ierobežošanas pasākumiem, kā arī praktiskām metodēm, ko var izmantot apsaimniekotāji un iedzīvotji.
Ieva Kraukle, ONPA “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras projektu vadītāja, pastāstīs par plānotajiem gliemežu ierobežošanas pasākumiem.
ZOOM saites:
https://us06web.zoom.us/j/88196900866?pwd=DJvikJTzAGkFWtXlqEpgqNFyxPaRBV.1
Tikšanās tērzēšanas saite https://us06web.zoom.us/launch/jc/88196900866
Apskatīt sanāksmes kopsavilkumu https://us06web.zoom.us/launch/edl?muid=f4c47b71-81ec-4e54-b7ef-8271102d1543
Sanāksmes ID: 881 9690 0866
Piekļuves kods: 299343