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Pirmdiena, 29.06.2026 15:08
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Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 10:56

Kā ierobežot kailgliemežus? Ogres novada Pašvaldība organizē informatīvo semināru

Ogresnovads.lv/OgreNet
Kā ierobežot kailgliemežus? Ogres novada Pašvaldība organizē informatīvo semināru
Foto: LETA
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 10:56

Kā ierobežot kailgliemežus? Ogres novada Pašvaldība organizē informatīvo semināru

Ogresnovads.lv/OgreNet

Ogres novada Pašvaldība un “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" organizē informatīvo semināru par kailgliemežu ierobežošanu, kas būs pieejams gan klātienē, gan attālināti.

Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties informatīvajā seminārā "Spānijas kailgliemežu ierobežošana Ogres novadā 2026. gadā", kas notiks 1. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 klātienē Ogres novada domes Mazajā zālē un ZOOM platformā.

Seminārā plānota Daces Lesiņas, Agrimatco Latvia SIA, Augu aizsardzības, mēslojumu un lauku kultūru sēklu specialistes lekcija un būs iespēja uzdot jautājumus. Tiks sniegta aktuālā informācija par invazīvā Spānijas kailgliemeža plānotajiem ierobežošanas pasākumiem, kā arī praktiskām metodēm, ko var izmantot apsaimniekotāji un iedzīvotji.

Ieva Kraukle, ONPA “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras projektu vadītāja, pastāstīs par plānotajiem gliemežu ierobežošanas pasākumiem.

ZOOM saites:

https://us06web.zoom.us/j/88196900866?pwd=DJvikJTzAGkFWtXlqEpgqNFyxPaRBV.1

Tikšanās tērzēšanas saite https://us06web.zoom.us/launch/jc/88196900866

Apskatīt sanāksmes kopsavilkumu https://us06web.zoom.us/launch/edl?muid=f4c47b71-81ec-4e54-b7ef-8271102d1543

Sanāksmes ID: 881 9690 0866

Piekļuves kods: 299343

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties informatīvajā seminārā "Spānijas kailgliemežu ierobežošana Ogres novadā 2026. gadā", kas notiks 1. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 klātienē Ogres novada domes Mazajā zālē un ZOOM platformā.

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