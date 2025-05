Eksperiments atklāj: Kā jaunieši tiek pie «saltiņiem»

Lai noskaidrotu, cik viegli ir iegūt šos nikotīna produktus, «Ogres Vēstis Visiem» veica nelielu eksperimentu. Process izrādījās pārsteidzoši vienkāršs. Pietika tikai apvaicāties paziņām, vai kāds nezina, kur un kā var iegādāties aromatizētu elektronisko cigareti. Ilgi nebija jāgaida – uzradās kāds, kurš paskaidroja, ka visa «tirgošanās» notiek vietnē «Snapchat». Preces tur pat tiek reklamētas – kā mazā interneta veikalā.

Pēc pavisam vienkāršas sarakstes vietnē «Snapchat» tika sarunāta tikšanās gaišā dienas laikā Ogres novadā, publiskā vietā. Interesanti, ka jaunietis nebaidījās pat atklāt savu dzīvesvietu. Īsta tikšanās aci pret aci, īsta prece, samaksa, un «saltiņš» ir kabatā. Cena par 2 eiro zemāka nekā veikalos, kad šīs ierīces vēl bija legāli nopērkamas.

Uz jautājumu, kur viņš tās iegūst, pārdevējs jeb tā saucamais dīleris, kas, kā pēc izskata bija noprotams, tik tikko sasniedzis pilngadību, neko daudz neskaidroja – vien minēja, ka prece tiekot pasūtīta no ārzemēm. Nebija arī skaidrs, vai preci pasūta viņš pats vai pilda kāda cita norādes. Tajā brīdī rodas vēlme noskaidrot, kā neviens, īpaši vecāki, nepamana, ka jaunietis nodarbojas ar nelegālu tirdzniecību? Turklāt te runa nav vairs tikai par smēķēšanu – ir runa par «melno» tirgu un piekļuvi atkarību izraisošām vielām bez jebkādas kontroles.

Atgādinām, ka no šā gada 1. janvāra Latvijā stājās spēkā stingrāki ierobežojumi attiecībā uz smēķēšanu un nikotīna izstrādājumu lietošanu. Turpmāk smēķēt, iegādāties un pārdot tabakas izstrādājumus atļauts tikai no 20 gadu vecuma. Tāpat no jaunā gada aizliegti arī aromatizētie šķidrumi elektroniskajām cigaretēm – tie, kas garšo vai smaržo pēc augļiem, saldumiem vai citiem vilinošiem aromātiem. Atļauti paliks tikai tie šķidrumi, kas imitē tabakas garšu vai smaržu.

Šie grozījumi likumā pieņemti, reaģējot uz beidzamo gadu tendencēm – arvien vairāk cilvēku, īpaši jaunieši, sāk lietot jauna tipa nikotīna produktus. Tiek radīts maldīgs priekšstats, ka šie produkti ir nekaitīgi vai pat «veselīgāki», taču pētījumi vēl turpinās, un jau tagad ir skaidrs – arī tie var radīt atkarību un kaitēt veselībai.

Valsts ieņēmumu dienestam noteiktas tiesības konfiscēt komerciālos pasta sūtījumus no trešajām valstīm, ja tiek sūtīti šāda veida produkti, ja to saņēmējs ir fiziska persona, tomēr acīmredzot likums tiek «apiets». Vienlaikus likumā paplašinātas arī Valsts policijas un Pašvaldības policijas pilnvaras. Šīm iestādēm jau līdz šim likumā bija noteiktas tiesības sekot līdzi, lai tiek ievēroti aizliegumi par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pārdošanu konkrētās vietās. Tagad likumā šīs tiesības attiecinātas arī uz tabakas aizstājējproduktiem.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskai personai – no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadu nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskai personai – no 700 līdz 1400 eiro.

Tikmēr ar «Salt» zīmolu strādājošais elektronisko cigarešu ražotājs «Pro Vape» Satversmes tiesā (ST) apstrīdējis valsts noteiktos aromātu ierobežojumus elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm. Sūdzība tiesā tika iesniegta vēl pirms ierobežojumu stāšanās spēkā, ST tika sākta lieta, bet spriedums lietā gaidāms vismaz pusgadu pēc tam, kad ar šā gada sākumu ierobežojumi ir tikuši iedarbināti, vēsta ziņu aģentūra LETA.

«Pro Vape» pārstāvji uzreiz pēc likuma grozījumu pieņemšanas tos kritizēja, izsakot pieļāvumus, ka izmaiņas būšot ļoti izdevīgas nelegālajam tirgum. Pēc «Pro Vape» aplēsēm, aptuveni 90% beztabakas produktu tirgus veido produkti ar garšām. «Rezultātā pieņemtais aizliegums, izmantot aromatizētājus, izņemot tabakas, varētu tikt uzskatīts par efektīvu visu šīs produktu grupas aizliegumu,» izteicās uzņēmuma pārstāvji, atzīmējot, ka, aizliedzot produktus, pēc kuriem pastāv pieprasījums, palielinās risks, ka patērētāji iegādāsies šos produktus nelegālajā tirgū.

Diemžēl tas, kas uz papīra izskatās kā uzvara cīņā pret smēķēšanu jauniešu vidū, praksē bieži vien izskatās pavisam citādi – nezināmas izcelsmes ierīces no nezināmiem avotiem ar vēl nezināmāku saturu…