Kā likumīgi lidot ar dronu? Iepazīsties seminārā!

Civilās aviācijas aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām līdz 2025. gada oktobrim piedāvā iespēju piedalīties informatīvos semināros par dronu lietošanu. Semināru laikā dalībnieki iegūs aktuālu informāciju par likumdošanu un praktiskajiem noteikumiem, kā arī varēs kārtot:
- Atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas eksāmenu;
- Specifiskās kategorijas (STS) eksāmenu atbilstoši standartscenārijiem.
Tas ir ērts veids, kā savā pašvaldībā apgūt nepieciešamās zināšanas un iegūt oficiālu kvalifikāciju, kas ļaus dronu lietošanu padarīt drošu un likumīgu. Turklāt šī ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas bieži rodas dronu lietotājiem – kur drīkst lidot, kādi ierobežojumi jāievēro, un kā izvairīties no pārkāpumiem.
Detalizēta informācija par eksāmenu nosacījumiem un izcenojumiem pieejama Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē: droni.caa.gov.lv/talvadibas-pilotu-kvalifikacija.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju interesi par semināru, pašvaldība aicina aizpildīt īsu anketu: visidati.lv/tk/11340897