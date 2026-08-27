Kā pareizi rīkoties, ja jūsu īpašumā pēc vētras iekritis kaimiņam vai citai personai piederošs koks?

Ja vētrā nolūzis vai izgāzies koks apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, īpašumu vai infrastruktūras darbību, ārpus meža to drīkst nocirst vai sazāģēt bez pašvaldības atļaujas.
Pirms darbu sākšanas:
- nofotografējiet situāciju;
- informējiet pašvaldību.
Ja pašvaldību nav iespējams informēt uzreiz, to var izdarīt pēc apdraudējuma novēršanas vai pēc koka sazāģēšanas.
Ja jūsu teritorijā iekritis citam īpašniekam piederošs koks, primārais uzdevums ir novērst apdraudējumu. Piemēram, koku var sazāģēt tik daudz, cik nepieciešams, lai atbrīvotu ceļu, piekļuvi īpašumam vai novērstu citu bīstamu situāciju.
Svarīgi – ja koks pieder citai personai, pēc apdraudējuma novēršanas visdrošāk ir sazāģēto koku vai tā daļas atstāt turpat un sazināties ar koka īpašnieku, lai vienotos par tālāko rīcību. Tas, ka koks vētras laikā ir iekritis jūsu īpašumā, pats par sevi nenozīmē, ka tā koksne kļūst par jūsu īpašumu.
Atsevišķa kārtība saistās ar valsts nozīmes aizsargājamiem kokiem, kokiem aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas kokiem vai kokiem, kas reģistrēti kā īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne. Šādu koku nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.
Ogres novada pašvaldības pārstāvji aicina vispirms rūpēties par cilvēku drošību, fiksēt situāciju un, ja koks pieder citai personai, par turpmāko rīcību ar koksni vienoties ar tā īpašnieku vai, ja koks aug uz pašvaldībai piederošas zemes – sazināties ar pašvaldību.