Kā rīkoties civiliedzīvotājiem no Ukrainas, kuri ir izmitināti ģimenēs Ogres novadā

Kā rīkoties civiliedzīvotājiem no Ukrainas, kuri ir izmitināti ģimenēs Ogres novadā
Kā rīkoties civiliedzīvotājiem no Ukrainas, kuri ir izmitināti ģimenēs Ogres novadā

Ģimenes, kuras Krievijas izvērstās karadarbības Ukrainā dēļ uzņēmušas savās mājās Ogres novadā Ukrainas civiliedzīvotājus, pārstāvi lūdzam vērsties Ogres novada pašvaldībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: .

Pēc sazināšanās ar sekretāri informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Ukrainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brīvības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Latvijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada Sociālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922, 65023360, e-pasts ).

Ja ir vēl kādi neskaidri jautājumi, lūdzam sazināties ar palīdzības sniegšanas Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinatori Ogres novadā, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistenti Daci Līvu, tālr. 29129877, e-pasts .

