No jūnija līdz oktobra beigām “Gaso” Grīvas prospektā 13, Ogrē, veiks kondensātsavācēja likvidāciju un dabasgāzes ievadu pārbūvi. Ievadu pārbūves darbu izpildes laikā tiks pārtraukta dabasgāzes padeve līdz četrām stundām. Par dabasgāzes pārtraukumu iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.
Kāpēc jāveic dzīvojamo māju ievadu un noslēgierīču rekonstrukcija? Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākām desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas, skaidro uzņēmumā.
Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai tās pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.
Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunie ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespējas, atzīmē uzņēmuma pārstāvji.
AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Elenger Grupp”.