"Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga veidotās valdības kontekstā Siliņas vārds iepriekš izskanēja saistībā ar aizsardzības ministra amatu. Tomēr Siliņa šim amatam netika izvirzīta un aizsardzības ministra amata kandidāts ir Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis.
Siliņa atgādināja, ka sava padomnieka Meļņa kandidatūru bija virzījusi tieši viņa. Tas notika pēc tam, kad no amata tika atbrīvots iepriekšējais aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), bet Siliņa vēl nebija paziņojusi par savu demisiju.
"Es domāju, ka šādam laikam, kāds diemžēl šobrīd ir uz Austrumu robežas, mums ir vajadzīgs cilvēks, kas ļoti labi pārzina šo nozari. Viņam ir arī labi sakari ar Ukrainas kolēģiem," teica Siliņa.
To, kādēļ aizsardzības ministra amatam netika virzīta pati Siliņa, esot jājautā "Jaunajai vienotībai" (JV). Vienlaikus viņa uzsvēra, ka ir gandarīta par Meļņa piekrišanu tikt virzītam ministra amatam, jo Aizsardzības ministrija tad būšot labās rokās.
Siliņa uzskata, ka JV šobrīd meklē savu jauno identitāti, un tas būšot izaicinājums. "Vai viņiem izdosies? Tas būs viņu jautājums," teica politiķe. Neesot pirmā reize, kad JV šaubās, kad nomainās tās līderi, piebilda politiķe.
JV, pēc Siliņas paustā, šobrīd vajagot pārgrupēties un saprast, ko darīt tālāk. "Kas tad būs viņu jaunie līderi. Vai kāds, kas jau ir, vai būs kas jauns? "Vienotība" ir valdības partija. Un "Vienotībai" vienmēr tajā brīdī, kad mainās virzieni, ir iekšēji jāpārgrupējas un jāatrod jaunās prioritātes," teica Siliņa.
Viņa apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, bet norādīja, ka JV vēl neplāno atstāt. "Pagaidām nē," izteicās politiķe.
Jau ziņots, ka Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, otrdien nosauks sava Ministru kabineta sastāvu.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministra amatam varētu tikt virzīts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam - Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars.
Savukārt no JV jaunajā Ministru kabinetā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Abu Meri. Aizsardzības ministra amatam paredzēts virzīt Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni, bet par satiksmes ministru kļūtu līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Nacionālā apvienība (NA) jaunajā valdībā vadītu Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministriju. Partijas valde ministru amatiem izvirzījusi attiecīgi Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
Savukārt no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdībā amatus varētu saglabāt ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam plānots virzīt Saeimas deputātu, bijušo labklājības ministru Uldi Auguli.
Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, NA, ZZS un JV. Plānots, ka Saeima par jauno valdību lems šīs nedēļas ceturtdienā.