Kāds nolēmis ietaupīt valsts budžetu: no 9 ceļa zīmēm Latgalē "pazudušas" norādes uz agresorvalsti

Valsts policijā aģentūrai LETA apstiprināja, ka par notikušo ir saņemts iesniegums par svešas mantas bojāšanu un ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Notiek izmeklēšana.
Kopumā aizkrāsotas deviņas ceļazīmes. Tostarp četras ceļazīmes aizkrāsotas uz Rēzeknes šosejas 96., 100,5., 101. un 105,8. kilometrā, divas ceļazīmes atrodas rotācijas aplī, kur krustojas Rēzeknes šoseja (A12) un Rēzeknes apvedceļš (A15), divas ceļazīmes - rotācijas aplī, kur krustojas Rēzeknes šoseja un Rēzekne-Daugavpils (A13), un viena ceļazīme - rotācijas aplī, kur krustojas autoceļi Rēzeknes šoseja un reģionālais autoceļš Rēzekne-Gulbene (P36).
LETA jau ziņoja, ka valdība šogad 15. septembrī atlika Satiksmes ministrijas (SM) informatīvā ziņojuma izskatīšanu, kas paredz ar dažādiem risinājumiem aizklāt vai nomainīt ceļa zīmju norādes uz Krieviju un Baltkrieviju.
Ministrijā skaidroja, ka jautājums atlikts, jo ziņojumā bija nepieciešams precizēt noteikto uzdevumu termiņus un izmaksas.
LVC aģentūrai LETA uzsvēra, ka jautājumu par šo uzrakstu aizklāšanu SM ir iesniegusi izskatīšanai MK. Līdz jautājuma izlemšanai papildus darbības netiks veiktas.
Ziņojumā teikts, ka SM, izmantojot pieejamos finanšu līdzekļus un nepieprasot papildu valsts budžeta finansējumu, valsts autoceļu tīklā pakāpeniski samazinās agresorvalstu apdzīvoto vietu nosaukumu uzsvēršanu ceļa zīmēs, ciktāl tas neietekmē satiksmes drošību un maršrutu sistēmas funkcionalitāti.
Turpmākā rīcība paredz ceļa zīmju un virzienrādītāju sistēmas pilnveidi, pakāpeniski īstenojot dažādu veidu risinājumus, tostarp daļēju korekciju, atsevišķu ceļa zīmju nomaiņu vai maršrutu norāžu uzlabošanu ar ceļu numerācijas un Eiropas nozīmes apzīmējumu izmantošanu.