Kādi iepakojumu veidi ir iekļauti depozīta sistēmā?
No 01.02.2022. depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus:
- iepakojumos var būt iepildīti dažādi karbonizētie un nekarbonizētie bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri)
- visa veida alus, kā arī citi fermentētie produkti ar alkohola saturu līdz 6 % (piemēram, sidrs, alkoholiskie kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5 % līdz 6 %)
! Svarīgi piebilst, ka depozīta sistēmā nevarēs nodot vīna un stiprā alkohola pudeles.
Kritēriji nododamajam depozīta iepakojumam
Depozīta sistēmā varēs nodot tukšu un nesaspiestu vai nesaplēstu depozīta iepakojumu bez būtiskiem bojājumiem. Etiķetēm uz iepakojuma jābūt neskartām un ar skaidri nolasāmu svītrkodu un Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmēs konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norādīs uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Ņemot vērā, ka katrā valstī darbojas sava neatkarīga depozīta sistēma, citās valstīs iegādātus depozīta iepakojumus nodot Latvijā nevarēs.
Visos depozīta punktos plastmasas pudeles varēs nodot gan ar vāciņiem, gan bez tiem, taču ieteikums iedzīvotājiem ir nodot pudeles ar vāciņiem, jo tas nodrošinās arī vāciņu pārstrādi, un tādējādi – tīrāku vidi. Turklāt, atstājot pudeles vāciņu, būs vieglāk saglabāt iepakojuma sākotnējo formu.
Depozīta sistēma ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju gan mums, gan nākamajām paaudzēm, un tā palīdzēs virzīt dzērienu ražotāju, tirgotāju un sabiedrības rīcību klimatam draudzīgā virzienā, vienlaikus sniedzot iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus.
Plastmasas (PET), stikla un metāla iepakojumu veidu iekļaušanu depozīta sistēmā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 519. Kā rāda pieredze gan kaimiņvalstīs, gan pasaules mērogā, tieši plastmasa, stikls un metāls veido lielāko dzērienu iepakojumu īpatsvaru, turklāt tie ir arī visbiežāk sastopamie izmestie iepakojumi dabā, uz ielām, sabiedriskās un izklaides vietās.
Kur nodot sistēmā neiekļautos vai nederīgos dzērienu iepakojumus?
Tos dzērienu iepakojumus, kurus depozīta sistēmā nepieņems, joprojām varēs nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Gadījumā, ja uz depozīta pieņemšanas punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā (piemēram, stiprā alkohola pudele vai ar depozīta zīmi nemarķēts iepakojums), vai arī nododamā iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atradīsies netālu no depozīta punkta, tādējādi parūpējoties par apkārtējās vides tīrību.