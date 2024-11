"Šī patiešām ir ilgi lolota sena iecere, kuru ir pienācis laiks īstenot. Mēs abi ar vīru esam laba ēdiena cienītāji, tāpēc arī šeit šajā kafijas namiņā plānojam likt akcentu ne tikai uz KALVE coffee, bet arī kādiem konditorijas izstrādājumiem, gardiem našķiem. Šobrīd mums ir sadarbība ar kādu mājražotāju, kura cep fantastiskas kūkas un ne tikai, un arī nākotnē mēs skatīsimies, kā papildināt piedāvājumu. Jau drīz pie mums varēs nobaudīt ko tādu, ko līdz šim Ogrē neviens vēl nepiedāvā - tie būs krufini," dalās viena no topošā kafijas namiņa veidotājām Lelde, kura visu savu darba mūžu rosījusies tieši ēdināšanas biznesā, iegūstot arī vērtīgu astoņu gadu pieredzi Londonā.

Ar savu pieredzi viesmīlībā, zināšanām par gardu kafiju viņa kopā ar savu vīru vēlas iepriecināt gan ogrēniešus, gan ciemiņus. Īpaši tiks piedomāts par klientu servisu, lai "katrs, kas ienāk, jūtas kā gaidīts ciemiņš un kļūst par jaunā kafijas namiņa draugu."

Leldei ir arī savs stāsts, kā radies namiņa nosaukums: "Esmu dzejas mīle, un viens no maniem mīļākajiem rakstniekiem ir Imants Ziedonis. Kad vajadzēja sākt domāt par nosaukumu, sāku šķirstīt vienu no viņa grāmatām - Epifānijas. Tur uzgāju burvīgu citātu "Kā Viņš to darīja? Teica: "Lai top!", un tā tapa uzreiz..." Šī daļa no citāta arī bija mana iedvesma nosaukumam," atceras ogrēniete un saka, ka viņas pārliecība vienmēr ir bijusi "kas neriskē, tas nedzer šampanieti".

Jau rīt kafijas namiņš Ogrē, Brīvības ielā 9 svinēs atklāšanu no pulksten 12.00.