Opozīcijas pārstāvji asi norādīja uz viņu izslēgšanu no budžeta izstrādes procesa, uzsverot, ka komiteju locekļi nav saņēmuši savlaicīgu informāciju par budžeta projektu. Papildu jautājumus raisīja arī fakts, ka nav zināms, cik daudz iedzīvotāju padomju izvirzīto prioritāšu tā arī neesot nonākušas līdz izskatīšanai, bet aizmaldījušās domes gaiteņu birokrātiskajā labirintā.
Budžeta prioritātes
Šogad noteiktās prioritātes Ogres novada budžetā:
-
izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un pilnveidošana, izglītības kopējā kvalitātes līmeņa un izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana;
-
sociālo pakalpojumu pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšana;
-
publiski pieejamās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzturēšana;
-
atbalsts uzņēmējdarbībai.
Liela daļa pašvaldības līdzekļu jau tagad un arī turpmāk tiks ieguldīti skolu infrastruktūras modernizēšanā un apkārtējās vides sakārtošanā, lai bērniem un jauniešiem nodrošinātu drošus un mūsdienīgus mācību apstākļus. Šādi uzlabojumi notiek Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, kā arī Ķeguma un Suntažu pamatskolās. Paredzēts finansējums Ikšķiles vidusskolas piebūves projektēšanai. Tuvākajā laikā plānots sākt arī Madlienas vidusskolas pārbūves projektēšanu un izvērtēt nepieciešamās investīcijas lauku izglītības iestādēs, lai nodrošinātu skolu pieejamību katrā pagastā. Ogrē iecerēts uzsākt pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» būvniecību un noslēgt futbola laukuma izbūvi.
Šogad paredzēts finansējuma pieaugums sociālo pakalpojumu jomā. Budžeta projektā iekļauta laba ziņa topošajiem vecākiem – lielāks vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts. Līdz šim pabalsta apmērs par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu ir pirmajam bērnam 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro. Plānots, ka turpmāk katrā no šīm pozīcijām pabalsts būs par 100 eiro lielāks.
Lielvārdes parks noteikts kā viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības atbalstāmajiem projektiem. Tajā plānots izveidot veloceliņu un gājēju celiņu tīklu, kā arī sakārtot autostāvvietu. Projektā ietilpst arī publisko tualešu izbūve pie Andreja Pumpura muzeja, pilsdrupu izgaismošana un parka taciņu labiekārtošana. Budžetā paredzēti līdzekļi arī Uldevena pils rekonstrukcijai. Pils teritorija kopā ar tajā izveidoto koka pils maketu ir nonākusi pašvaldības īpašumā. Uldevena pils iecerēta kā vieta, kur bērni un jaunieši varēs iepazīt senlatviešu dzīvesveidu un kultūru, plānots izveidot trīs tematiskas darbnīcas – smēdi, podnieku un audēju darbnīcu, lai apmeklētāji varētu praktiski izmēģināt senos amatus un izprast tradīcijas.
Iecerēts pastiprināt uzņēmējdarbības atbalstu. Plānots izstrādāt neatmaksājamas finansiāla atbalsta programmas sociālajiem uzņēmumiem un paplašināt pieejamo palīdzību arī citiem uzņēmējiem. Lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi, tiks turpināta Akmeņu ielas rekonstrukcija, kas notiek ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Turpināsies infrastruktūras attīstība. Plānots izbūvēt jaunus «park&ride» stāvlaukumus Ogrē dzelzceļa pretējā pusē, Ikšķilē, Ciemupē un Ķegumā. Pagastos turpināsies rotaļlaukumu ierīkošana. Ielu pārbūves darbi iecerēti gan lauku teritorijās, gan pilsētās: Ķegumā plānota Lāčplēša ielas rekonstrukcija, bet Ikšķilē paredzēts asfaltēt Mūrkroga ielu. Savukārt Ogrē turpināsies Kartonfabrikas rajona ielu sakārtošana: plānots pārbūvēt Lēdmanes ielu un uzsākt Mežmalas ielas projektēšanu.
Šogad paredzēts izveidot 15 patvertnes.
Budžeta projekta izstrādes laikā tikušas izskatītas 308 tāmes.
Īstenos deviņus līdzdalības projektus
Ogres novada pašvaldība pērnruden aicināja iedzīvotājus, biedrības un nodibinājumus iesniegt savas ieceres līdzdalības budžeta konkursā, lai kopīgi veidotu drošu, sakārtotu un ilgtspējīgu vidi, stiprinātu vietējās kopienas un uzlabotu dzīves kvalitāti.
Tika iesniegts 21 projekta pieteikums. Pašvaldības vērtēšanas komisija tālākai iedzīvotāju balsošanai virzīja 17 projektu. Pēc balsojuma rezultātu apkopošanas finansējums piešķirts šādiem projektiem 201 268 eiro apjomā:
-
Ogrē – 9599,33 eiro projektam «Apgaismojuma izveide PII «Strautiņš» āra rotaļu laukumos»;
-
Suntažu pagastā – 2227 eiro projektam «Aktivitāšu zonas pakāpeniska atjaunošana esošajā Suntažu pagasta bērnudārza rotaļu laukumā»;
-
Lielvārdē – 2518,55 eiro projektam «Atpūtas vietas «Ausekļa pludmale» labiekārtošana»;
-
Jumpravas pagastā – 2275 eiro projektam «Sporta inventāra papildināšana iedzīvotāju fiziskās sagatavotības un sportisko sasniegumu veicināšanai»;
-
Ķegumā – 5092,90 eiro projektam «Labiekārtota transporta gaidīšanas vieta bērniem pie Ķeguma pamatskolas»;
-
Madlienas pagastā – 2397 eiro projektam «Kāpņu atjaunošana un margu uzstādīšana pie pašvaldības ēkas un veikala»;
-
Lauberes pagastā – 2397 eiro projektam «Lauberes pagastā – ŠŪPOLĒM BŪT!»;
-
Tīnūžu pagastā – 2397 eiro projektam «Šūpoļu iegāde un uzstādīšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas»;
-
Tomes pagastā – 1986,48 eiro projektam «Tomes gaismas aleja».
Visi atbalstītie projekti tiks īstenoti divu gadu laikā, un to realizācija sāksies trīs mēnešus pēc rezultātu paziņošanas.
Sparīgi vārdu dueļi
«Opozicionāri» Santu Ločmeli interesēja, kāpēc budžeta dokumentācijai nav pievienoti iedzīvotāju un iestāžu pieprasījumi un priekšlikumi, kā arī komiteju priekšsēdētāju atzinumi. Iztrūkstot iedzīvotāju padomju akcepti šim budžetam. Un daudzām iedzīvotāju padomēm esot iebildumi. Turklāt prioritātes nav skatītas komitejās un nav deputātu atbalstītas. «Jūs mums piedāvājat balsot par kaķi maisā,» rezumēja S. Ločmele. Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja, norādīja: «Trīsdesmit četrus pievienotos dokumentus jūs saucat par kaķi maisā.» Viņš precizēja, ka iebilst tikai dažas iedzīvotāju padomes.
Opozīcijas deputāti Daci Kļaviņu interesēja, kāpēc palielinātas izmaksas administrācijai un saglabātas piemaksas un bonusi, kā arī – ko pašvaldība darīs birokrātijas mazināšanai, lai taupītu resursus. Mariss Martinsons izvērta diskusiju par to, kāpēc budžeta projektu skata apvienotajā komiteju sēdē, nevis Finanšu komitejā. Viņš aizdomīgi taujāja, vai tas notiekot tāpēc, ka domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš neesot konsultējies ar iedzīvotāju padomēm un neesot iesniedzis atzinumu noteiktajā termiņā, proti, līdz šī gada 16. janvārim. Un kur var redzēt atzinumu? Viņš gribot to redzēt. A. Krauja paskaidroja, ka viņš visu esot saņēmis. Arī iedzīvotāju padomju vadītāji saņēmuši budžeta plānu un varēja iepazīties ar to, kas plānots viņu pārstāvētajās teritorijās. Turklāt tas bijis papildu darbs, jo budžetu sastāda pa jomām, nevis teritorijām.
Kad izskanēja aizrādījums opozīcijas deputātiem, ka apvienotajā komiteju sēdē lemj par budžeta projekta virzību, Uldis Skudra iesaistījās ar viedokli – deputāti lemjot arī par budžeta izstrādes gaitu.
Īsu brīdi deputāti pakašķējās par to, kad īsti saņemts budžeta projekts – vai tad, kad noteikts rīkojumā, vai citā laikā, un meta mieru šim jautājumam.
Pusotra stunda bija pagājusi, deputāti vēl bija itin sparīgi vārdos un izturīgi sēdēšanā pie galda, kad uzvirmoja daži spārnotie teicieni. Vienu no tiem S. Ločmele adresēja A. Kraujam: «Es neprasu jūsu domas.» Viņš mīlīgi pasmaidīja un nepalika atbildi parādā: «Mēs to vien darām, kā uzklausām jūsu domas. Kāpēc es nevarētu paust savējās?» A. Krauja paspīdēja arī ar norādi, ka «nevajag pārvērst domes sēdi par iestāžu, biedrību vai kapitālsabiedrību pratināšanu», un komentēja M. Martinsona
uzstāšanos ar viegli sarkastisku piebildi, ka viņu «vairāk satrauc, ka Martinsona kungs grib doties mājās nelaimīgs, bet mēs visi – laimīgi».
Mirklīgs emociju uzplaiksnījums uzzibēja, kad ceturtajā sēdes stundā S. Ločmele atkal akcentēja jautājumu par Ogres novada pašvaldības informatīvā izdevuma «Savietis» piegādi. Par to viņa runāja jau pērn. Kā tas notikšot šogad? Piemēram, viņa aizvien šo izdevumu nesaņemot savā dzīvesvietā. Un kāpēc izpilddirektors ir noslēdzis līgumu par «Savieša» izdošanu pirms budžeta apstiprināšanas? D. Bārbale dažas reizes šo situāciju izskaidroja, bet viņas oponente nepiekāpās. Visbeidzot D. Bārbale zaudēja pacietību un aizrādīja S. Ločmelei: «Jums patīk uz mani izmantot spēcīgus epitetus, arī tiesas sēdē.» «Tiesas sēdē jūs melojāt,» S. Ločmele bija nesatricināma. Iesaistījās G. Sīviņš un prasīja Ločmelei atvainoties Bārbalei, ka nosaukusi pēdējo par meli. «Es viņu tā nenosaucu,» skanēja atbilde.
Strīdos, apspriešanā, sarunās un diskusijās par budžetu aizritēja septiņas ar pusi stundas. Ar 13 balsīm «par» tika pieņemts lēmums virzīt budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē.
OGRES NOVADA BUDŽETS
Izglītība
64 874 252 eiro
47,8%
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
17 627 631 eiro
13%
Sociālā aizsardzība
13 037 380 eiro
9,6%
Vispārējie valdības dienesti
11 951 433 eiro
8,8%
Atpūta, kultūra un reliģija
11 459 018 eiro
8,4%
Ekonomiskā darbība
10 739 920 eiro
7,9%
Sabiedriskā kārtība un drošība
3 083 156 eiro
2,3%
Vides aizsardzība
2 667 772 eiro
2%
Veselība
366 231 eiro
0,3%