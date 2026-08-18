Otrdiena, 18.08.2026 19:51
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene
Otrdiena, 18.08.2026 19:51
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene
Otrdiena, 18. augusts, 2026 14:53

Kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” aicina uz tikšanos Ogres pilsētas svētkos

OgreNet
Kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” aicina uz tikšanos Ogres pilsētas svētkos
Publicitātes foto
Otrdiena, 18. augusts, 2026 14:53

Kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” aicina uz tikšanos Ogres pilsētas svētkos

OgreNet

Sestdien, 22. augustā, no plkst. 12.00 līdz 16.00 Ogres pilsētas svētku ietvaros Neatkarības laukumā viesosies Labklājības ministrijas informatīvā kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!”. Iedzīvotāji aicināti neformālā gaisotnē uzzināt par ārpusģimenes aprūpes iespējām un noskaidrot, kādu atbalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem var sniegt tieši viņi.

Latvijā joprojām vairāk nekā 5000 bērnu atrodas ārpusģimenes aprūpē, un daudzi no viņiem gaida savu uzticamo pieaugušo. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks uzsver: “Svarīgi ir nebaidīties, izmantot speciālistu konsultācijas un spert pirmo soli, lai dotu bērnam otru iespēju”. Kampaņa kliedē priekšstatu, ka vienīgais veids, kā palīdzēt, ir adopcija. Iesaistes formas ir ļoti dažādas – var kļūt par viesģimeni, audžuģimeni, aizbildni vai pat piedāvāt savu laiku un profesionālās prasmes.

Pasākuma laikā Ogrē darbosies īpaši iekārtota kampaņas “dzīvojamā istaba”. Tajā apmeklētāji varēs satikt bērnu aprūpes un atbalsta centru pārstāvjus, kā arī aprunāties ar esošajām uzņemošajām ģimenēm. 

Bērniem pasākuma laikā būs pieejama radošā darbnīca “Manas durvis” un lielformāta izziņas spēle. Savukārt pieaugušie varēs piedalīties zibakcijā “Atslēga uz ģimeni” un uz vietas izpildīt digitālo pašnovērtējuma testu, lai atklātu sevī vēl neapzinātus resursus palīdzības sniegšanai.

“Durvis jau ir. Vai Tu atvērsi savējās?” – ar šādu jautājumu kampaņa vēršas pie ikviena sabiedrības locekļa. Bērnam nav vajadzīgi ideāli apstākļi vai supervaroņi, bet gan drošība, atbalsts, miers un mīlestība. Palīdzība var sākties ar vienkāršu sarunu. Atbalstu ieteicams sākt saņemt jau tad, kad ģimene vēl tikai gatavojas bērna uzņemšanai, un visā sagatavošanās procesā ir pieejams pieredzējušu speciālistu atbalsts.

Plašāka informācija par ārpusģimenes aprūpes formām, atbalsta iespējām un kampaņas aktivitātēm pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.