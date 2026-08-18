Kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” aicina uz tikšanos Ogres pilsētas svētkos

Latvijā joprojām vairāk nekā 5000 bērnu atrodas ārpusģimenes aprūpē, un daudzi no viņiem gaida savu uzticamo pieaugušo. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks uzsver: “Svarīgi ir nebaidīties, izmantot speciālistu konsultācijas un spert pirmo soli, lai dotu bērnam otru iespēju”. Kampaņa kliedē priekšstatu, ka vienīgais veids, kā palīdzēt, ir adopcija. Iesaistes formas ir ļoti dažādas – var kļūt par viesģimeni, audžuģimeni, aizbildni vai pat piedāvāt savu laiku un profesionālās prasmes.
Pasākuma laikā Ogrē darbosies īpaši iekārtota kampaņas “dzīvojamā istaba”. Tajā apmeklētāji varēs satikt bērnu aprūpes un atbalsta centru pārstāvjus, kā arī aprunāties ar esošajām uzņemošajām ģimenēm.
Bērniem pasākuma laikā būs pieejama radošā darbnīca “Manas durvis” un lielformāta izziņas spēle. Savukārt pieaugušie varēs piedalīties zibakcijā “Atslēga uz ģimeni” un uz vietas izpildīt digitālo pašnovērtējuma testu, lai atklātu sevī vēl neapzinātus resursus palīdzības sniegšanai.
“Durvis jau ir. Vai Tu atvērsi savējās?” – ar šādu jautājumu kampaņa vēršas pie ikviena sabiedrības locekļa. Bērnam nav vajadzīgi ideāli apstākļi vai supervaroņi, bet gan drošība, atbalsts, miers un mīlestība. Palīdzība var sākties ar vienkāršu sarunu. Atbalstu ieteicams sākt saņemt jau tad, kad ģimene vēl tikai gatavojas bērna uzņemšanai, un visā sagatavošanās procesā ir pieejams pieredzējušu speciālistu atbalsts.
Plašāka informācija par ārpusģimenes aprūpes formām, atbalsta iespējām un kampaņas aktivitātēm pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.