Latvijā ražoto preču veikala "Made in LV" īpašais komplekts "Iegriežam Ogri!" ietver Latvijā grauzdēto kafiju un saldējumu "Pingvīns" no gardā Straupes piena par īpašu cenu.
Kafejnīca "Niko" piedāvā jaunu ēdienu "Lauku maiziņš", kura sastāvā ir kliju maizīte, cepta cūkgaļa ar sīpoliem, siers, marinēti gurķi, ledussalāti un ķiploku mērce.
"Bubble gum" izveidojuši pat trīs ēdienu piedāvājumu:
1. "Iegriežam Ogri!" komplekts pārītim;
2. "Bubble gum" īpašie "Iegriežam Ogri!" šašliki ar piedevām;
3. "Iegriežam Ogri" saldējuma kokteiļi.
Jaunākā ēdināšanas vieta Ogrē piedāvā desertu "Melnā Kamene iegriež Ogri", kas sastāv no pašu gatavotām šokolādes biskvīta drumstalām, mango-karameļu jogurta krēma un svaigām mellenēm.
"Ogres Ezītis miglā" vasaras kokteilī "Iegriežam Ogri!" iejaucis upes gleznainās ainavas, Zilo kalnu vēju šalkoņu un nemierīgos Daugavas ūdeņus, kas kopā veido īpašo Ogres šarmu. Bezalkoholiskais, atsvaidzinošais un garšām bagātais kokteilis ļauj izgaršot vasaras saldo maigumu citrusu spirdzinājumā un patiks gan maziem, gan lieliem.
Garšvielu veikaliņš "Manas garšas" sagatavojis īpašo garšvielu maisījumu "Iegriežam Ogri!", kas sastāv no maurlociņiem, pētersīļiem, grauzdētiem sīpoliem, vidusjūras sāls, teličerri melnajiem pipariem, melnajiem, fermentētajiem ķiplokiem, zilā spirulīna un kadiķogām. Šis maisījums lieliski iederēsies svaigos vasaras salātos un dip mērcītēs, kā arī to var pievienot, gatavojot Jāņu sieru.
"O’street" piedāvā speciālo "Iegriežam Ogri!" burgeri, kas ir īpaši sierīgs (ar čedara siera mērces cepurīti) , īpaši sulīgs (ar pikantiem kāpostu salātiem ), īpaši kraukšķīgs (papildināts ar bekonu un kraukšķīgiem sīpoliem) un protams sulīgu , svaigi ceptu liellopu gaļas kotleti.
"M.Pūres beķereja" izveidojusi īpašo "Iegriežam Ogri!" kliju maizīti ar klinģera sastāvdaļām - rozīnes, cukādes maisījums, karamele, rieksti, aprikožu ievārījums, marmelāde.
Savukārt ģimenes restorāns "La Casa" sagatavojuši īpašo vistas un bekona picu "Iegriežam Ogri!" ar papriku, šimeji sēnēm, sarkanajiem sīpoliem, lociņiem, mocarellu un picu mērci.
Konditoreja "Pie Vanaga" aicina atcerēties bērnības garšu, nogaršojot burvīgo cepumu-riekstiņš.
Kafejnīca "Ocafe" uzbūruši debesmannā saldējumu ar karamelizētām ķirbju sēklām un dzērvenēm.
Kafejnīca "Ilze" piedāvā nogaršot maigo bezē putukrējuma desertu ar ogām "Gaisīgais jampadracis Iegriež Ogri" un sātīgo silto krēmzupu "Iegriežam Ogri", kuras sastāvdaļas ir
vārīti kartupeļi, svaigais krēmsiers, apcepts bekons, karamelizēti burkāni, sviests, sīpoli, sīpolloki un aromātiskais timiāns.
Aicinām izbaudīt vasaras terašu atmosfēru un burvīgos "Iegriežam Ogri!" piedāvājumus!
Kampaņa "Iegriežam Ogri!" veidota, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību kultūras procesiem pilsētā un novadā. Tā mērķis ir aicināt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās aktivitātēs, rosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas, lai sekmētu radošuma izpausmes savā dzīves vietā.