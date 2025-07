Kāpēc Širovs un Dārgā nolika mandātus

Ogres novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs informē, ka, vēl pirms deputāti uzsāka pildīt savus amata pienākumus, Vēlēšanu komisijā saņemti divu no Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», Zaļo un Zemnieku savienības, Latvijas Zaļās partijas saraksta ievēlēto deputātu iesniegumi, kuros teikts, ka viņi nevēlas uzsākt pildīt deputāta amata pienākumus.

Ar trešo lielāko balsu skaitu no šī saraksta domē ievēlētais SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, kurš Ogres novada domes deputāta amatu ieņem jau kopš 2009. gada – četrus sasaukumus pēc kārtas, iesniegumā atsaucies uz izmaiņām «Pašvaldību likuma» 71. pantā par «Ierobežojumiem pašvaldības domes deputātiem», kur 5. punktā teikts, ka pašvaldības deputāts nevar ieņemt valdes vai padomes locekļa amatu pašvaldības kapitālsabiedrībā, tādā kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentu, un tādā kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentu. D. Širovs norāda, ka, ņemot vērā minētās likumdošanas izmaiņas, kas vairs neļauj savienot darbu pašvaldības domē un darbu slimnīcas valdē, viņš, būdams ārsts, bija spiests atteikties no deputāta pienākumu pildīšanas par labu darbam slimnīcā.

No deputāta pienākumiem atteikusies arī lielu vēlētāju atbalstu guvusī Rūta Dārgā, kura no 23. vietas pakāpās līdz 12. un tika ievēlēta. Ikdienā viņa pilda SIA «Rimi Baltic» starptautisko pārvadājumu pārzines pienākumus. Jautāta, kāpēc nolēmusi tomēr nekļūt par deputāti, R. Dārgā skaidro, ka darbā šobrīd tiek ieviests jauns projekts, kur Rūta ir viena no galvenajām testētājām, un attiecīgi, parēķinot, cik daudz laika nepieciešams darba pienākumu veikšanai un cik daudz būtu jāatvēl deputāta darbam, sapratusi, ka nevarēs visu apvienot. «Vēlēšanu rezultāti man bija negaidīti, vēlos teikt paldies visiem, kuri man uzticējās un bija ielikuši plusiņus. Protams, būs cilvēki, kuri droši vien jutīsies pievilti, ka esmu atteikusies no deputāta pienākumu pildīšanas, bet es uzticos savai komandai un esmu droša, ka Jumprava netiks atstāta novārtā un arī šeit tiks īstenoti uz attīstību vērsti projekti, kas bija ieplānoti,» saka R. Dārgā.

D. Širova un R. Dārgās vietā darbu turpinās nākamie sarakstā lielāko vēlētāju balsu skaitu ieguvušie – Dace Veiliņa un Pāvels Kotāns.

Savukārt nu jau bijusī ilggadējā Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, uz kuru arī attiecas Pašvaldību likuma 71. pantā un papildus likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi, kas liedz savienot abus amatus, turpmāk būs deputāte, kā arī pašvaldībā vadīs Sociālo un veselības jautājumu komiteju.

Jautāta, vai nebija grūti šķirties no darba Ogres novada Sociālajā dienestā, kam veltīti 25 darba gadi, Sarmīte atzīst, ka šis nebūt nebija viegls lēmums. «Kad sāku šeit strādāt, mēs bijām tikai četri darbinieki. Tagad esam krietni izauguši, ir izveidotas daudzas jaunas Sociālā dienesta struktūras un ir padarītā darba gandarījums. Jā, nav viegli no tā visa atteikties, bet ir pienācis laiks atvērt jaunu lappusi savā dzīves grāmatā un dot citiem iespēju darīt tālāk šo darbu,» saka S. Ozoliņa, savai pēctecei vai pēctecim vēlot turpināt iesākto, pilnveidot jau esošos un attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus.

«Tas, ka esmu ievēlēta Ogres novada domē, ir liels apliecinājums manam līdzšinējam darbam, un esmu pateicīga ikvienam, kurš atdeva savu balsi par mani, uzskatot, ka varu pārstāvēt viņu intereses jaunievēlētajā domē, ko arī apņemos darīt pēc labākās sirdsapziņas,» saka S. Ozoliņa.