Ministru kabineta 1.jūnijā apstiprinātais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojums "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu" paredz finansējuma piešķiršanu kāpšanas sienas izveidei ūdenstornī Ogrē.
Projektā "Inženierbūves atjaunošana" tiks attīstīta sporta pakalpojumu infrastruktūra, atjaunojot ūdenstorni un izveidojot uz tā klinšu kāpšanas sienu. Projekta īstenošanas rezultātā 20.gadsimta industriālā mantojuma būve iegūs unikālu aktīvās atpūtas un tūrisma objektu, skaidro pašvaldībā.
Pie ūdenstorņa paredzēta klinšu kāpšanas siena sportistiem, kalnu tūristiem, alpīnistiem, savukārt pie palīgēkas - kāpšanas siena bērniem un jauniešiem ar vieglāku grūtību pakāpi.
Zem sienām - gumijas amortizējošais segums un amortizējošo matraču segums, zem bērnu kāpšanas sienas - amortizējošo matraču segums. Torņa apkārtne tiks labiekārtota, izveidojot autostāvvietu, piebraucamo ceļu, inventāra nomas punktu tipveida konteinerā, apgaismojumu, vides objektu, dekoratīvos stādījumus, urnas, solus, velostatīvus, skatu platformas, bio tualeti, kā arī žogu.
Projekta kopējās izmaksas ir 589 000 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 88 350 eiro.
LETA jau vēstīja, ka Ogres novada pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju par jaunas aktīvās atpūtas vietas Ogrē izveidi, pielāgojot pilsētā esošo ūdenstorni kāpšanas sporta attīstīšanai.
Kāpšanas sienas izveidei plānots izmantot ūdenstorni, kas atrodas kalnā aiz Ogres novada pašvaldības. Ūdenstornis jau ilgstoši stāv neizmantots, savulaik pat bija plānots to demontēt, taču piedāvātais risinājums būtu iespēja, kā lietderīgi izmantot esošo objektu pilsētā, norāda pašvaldībā.
Projekts paredz uz ūdenstorņa izvietot standarta boulderinga moduļsienu "MoonBoard" un ātrumkāpšanas moduli "Etalons". Idejas un tehniskais autors ir SIA "Falkors Climbing Solutions" īpašnieks Rolands Ruģēns.