Trešdiena, 14. jūlijs, 2021 12:07

Kapusvētkos būs autobusu papildu reisi

Šīs nedēļas nogalē Smiltāju kapos un Ogres pilsētas kapos notiks kapusvētki. Ogres novada pašvaldība ir vienojusies ar AS “Cata” Ogres filiāli par papildu reisiem kapusvētku dienās.

Smiltāju kapos kapusvētki notiks 17. jūlijā plkst. 12.00 (rīko katoļu draudze) un 18. jūlijā plkst. 14.00 (rīko luterāņu draudze).

-17. jūlijā uz Smiltāju kapiem autobusi no Ogres autoostas kursēs plkst. 10.10, 11.10; (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ceļu);

-uz Ogri no Smiltāju kapiem – plkst. 10.45, 13.20. (pa Tīnūžu ceļu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai).


18.jūlijā uz Smiltāju kapiem autobusi no autoostas kursēs plkst. 12.20, 13.20; (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ceļu);

uz Ogri no Smiltāju kapiem plkst. 13.00, 15.20 (pa Tīnūžu ceļu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai);


Ogres pilsētas kapos Turkalnes ielā, Ogrē, kapusvētki notiks 18. jūlijā plkst. 12.00 (rīko luterāņu draudze).

-Autobusi uz Ogres kapiem no Ogres autoostas kursēs plkst. 10.00, 11.00 (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ielu – Brīvības ielu – Turkalnes ielu);

-no Ogres kapiem plkst. 11.30, 13.30 (pa Turkalnes ielu – Brīvības ielu – Tīnūžu ielu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai).

