Smiltāju kapos kapusvētki notiks 17. jūlijā plkst. 12.00 (rīko katoļu draudze) un 18. jūlijā plkst. 14.00 (rīko luterāņu draudze).
-17. jūlijā uz Smiltāju kapiem autobusi no Ogres autoostas kursēs plkst. 10.10, 11.10; (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ceļu);
-uz Ogri no Smiltāju kapiem – plkst. 10.45, 13.20. (pa Tīnūžu ceļu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai).
18.jūlijā uz Smiltāju kapiem autobusi no autoostas kursēs plkst. 12.20, 13.20; (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ceļu);
uz Ogri no Smiltāju kapiem plkst. 13.00, 15.20 (pa Tīnūžu ceļu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai);
Ogres pilsētas kapos Turkalnes ielā, Ogrē, kapusvētki notiks 18. jūlijā plkst. 12.00 (rīko luterāņu draudze).
-Autobusi uz Ogres kapiem no Ogres autoostas kursēs plkst. 10.00, 11.00 (pa Upes prospektu – Mālkalnes prospektu – Tīnūžu ielu – Brīvības ielu – Turkalnes ielu);
-no Ogres kapiem plkst. 11.30, 13.30 (pa Turkalnes ielu – Brīvības ielu – Tīnūžu ielu – Mālkalnes prospektu – Upes prospektu līdz autoostai).