18. jūlijā
Uz un no Smiltāju kapiem:
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plkst. 11.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu);
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plkst. 13.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta(kursēpa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
19. jūlijā
Uz un no Ogres pilsētas kapiem:
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plkst. 11.00 Ogres autoosta – Ogres kapi (kursē Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ielu, Brīvības ielu, Turkalnes ielu);
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plkst. 13.30 Ogres kapi – Ogres autoosta (kursē pa Turkalnes ielu, Brīvības ielu, Tīnūžu ielu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
Uz un no Smiltāju kapiem:
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plkst. 12.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu);
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plkst. 14.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta (kursē pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
Attiecīgā maršruta izvēlei braucēji aicināti ievērot aiz autobusa priekšējā vējstikla novietoto maršruta norādi: Ogres autoosta – Smiltāju kapi vai Ogres autoosta – Ogres kapi.