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Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 11:08

Kapusvētku laikā pašvaldība nodrošinās autobusu līdz dažiem novada kapiem

Ogresnovads.lv/OgreNet
Kapusvētku laikā pašvaldība nodrošinās autobusu līdz dažiem novada kapiem
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 11:08

Kapusvētku laikā pašvaldība nodrošinās autobusu līdz dažiem novada kapiem

Ogresnovads.lv/OgreNet

Ogres novada pašvaldība, kapusvētku laikā, nodrošina autobusu uz dažiem novada kapiem. 18. un 19. jūlijā paradzēts autobusa maršruts no Ogres autoostas līdz Smiltāju kapiem, savukārt 19. jūlijā tiks nodrošināts autobuss arī uz Ogres pilsētas kapiem.

18. jūlijā

Uz un no Smiltāju kapiem: 

  • plkst. 11.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu); 

  • plkst. 13.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta(kursēpa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).

19. jūlijā

Uz un no Ogres pilsētas kapiem:     

  • plkst. 11.00 Ogres autoosta – Ogres kapi (kursē Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ielu, Brīvības ielu, Turkalnes ielu);

  • plkst. 13.30 Ogres kapi – Ogres autoosta (kursē pa Turkalnes ielu, Brīvības ielu, Tīnūžu ielu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).

Uz un no Smiltāju kapiem

  • plkst. 12.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu);

  • plkst. 14.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta (kursē pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).

Attiecīgā maršruta izvēlei braucēji aicināti ievērot aiz autobusa priekšējā vējstikla novietoto maršruta norādi: Ogres autoosta – Smiltāju kapi vai Ogres autoosta – Ogres kapi.

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