Sestdiena, 15. novembris, 2025 13:23

Viktorija Slavinska-Kostigova
Tiesībsardze Karina Palkova (trešā no kreisās), piedaloties "Pie Zelta Liepas" organizētajā paneļdiskusijā "Sarunas un pieredzes stāsti par iespējām un izaicinājumiem cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai. Kā kļūt atvērtākiem un darba devējiem drošākiem, neuzkāpjot uz likumu "grābekļiem". Foto - OgreNet
Viktorija Slavinska-Kostigova

Piektdien, 14. novembrī, Ogrē sociālās uzņēmējdarbības kafejnīcā “Pie Zelta Liepas” viesojās tiesībsardze Karina Palkova, piedaloties paneļdiskusijā “Sarunas un pieredzes stāsti par iespējām un izaicinājumiem cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai. Kā kļūt atvērtākiem un darba devējiem drošākiem, neuzkāpjot uz likumu “grābekļiem”.” Uzrunā Palkova īpaši uzsvēra vienlīdzības principu, cilvēktiesību ievērošanu un cieņpilnu attieksmi pret ikvienu sabiedrības locekli:
“Mēs visi esam vienādi, un mums katram ir tiesības uz laimi, tiesības būt sadzirdētam, tiesības uz veselību, tiesības saņemt atbilstošu atalgojumu savam darbam, tiesības būt sabiedrībā, baudīt sabiedrību un arī dot sabiedrībai.”

Viņa norādīja, ka nedrīkst diskriminēt nevienu, neatkarīgi no dzīves laikā piedzīvotām grūtībām vai veselības stāvokļa: “Un neatkarīgi no tā, kas ar mani dzīves laikā vai kopš dzimšanas ir noticis, neatkarīgi no tā, es esmu persona ar invaliditāti vai es esmu persona ar kādām citām kaitēm, kas piemeklē mani, man vienalga ir tiesības būt, baudīt un dot.”

Palkova atzinīgi novērtēja kafejnīcas radīto vidi un sociālo funkciju: “Šī vieta ir ļoti labs un spēcīgs piemērs, kur mēs varam baudīt, varam dot un varam ņemt. Un visi šie trīs elementi satiekas šeit.”

Viņa uzsvēra, ka šāda vide veido savstarpēju ieguvumu – darbiniekiem tā ir iespēja mācīties un attīstīties, bet apmeklētājiem – baudīt atmosfēru, ēdienu un kopienu.

Tiesībsardze pauda cerību, ka sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas varētu kļūt par ierastu praksi visā valstī. 
“Es ļoti gribētu, lai katrā pašvaldībā ir šāda veida kafejnīcas jeb cita veida sociālie uzņēmumi. Es gribētu, lai katrs uzņēmums domā caur šo vērtības prizmu un to, ko labu es varu izdarīt citiem. Redziet, viss sākas ar mums pašiem. Ja katrs no mums izdarītu to solīti pretī, cik pasaule būtu skaista, cik vieglāk būtu mums katram, mūsu draugiem, mūsu ģimenēm, mūsu kolēģiem," individuālās rīcības nozīmi uzsvēra tiesībsardze.

Palkova apliecināja gatavību iesaistīties un atbalstīt nepieciešamās iniciatīvas:
“Ja ir nepieciešams strādāt pie normatīvā regulējuma precizējumiem, grozījumiem, iniciatīvām, es tiešām esmu ļoti atvērta.”

Diskusijas noslēgumā viņa uzsvēra, ka sabiedrībai jāveido vide bez diskriminācijas, kur ikviens spēj justies piederīgs: “Mēs esam vienlīdzīgi. Mēs dzīvojam brīvā sabiedrībā. Sabiedrībā, kur nav vietas diskriminācijai.  Mēs, cilvēki, neesam piedzimuši, lai būtu vienatnē, bet gan lai būtu sabiedrībā, kurā katram ir tiesības uz laimi.”

Pasākuma noskaņu viņa raksturoja kā iedvesmojošu un spēcinošu:
“Šī ir fantastiska vieta, kas dod spēku un enerģiju.”

Fragments no Tiesībsardzes Karinas Palkovas uzrunas paneļdiskusijā piektdien, 14. novembrī, kafejnīcā "Pie Zelta Liepas"

