Tuvojoties gada nogalei, skolās noslēdzas mācību gada pirmais semestris, kura ietvaros jaunieši ne tikai apguva obligāto mācību vielu, bet arī pakāpeniski plānoja un izvēlējās savu karjeras ceļu. Individuālas konsultācijas, tiešsaistes tikšanās un cita veida nodarbības Ogres novada izglītības iestādēs tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, paredzot karjeras izglītības atbalstu 7. līdz 12. klašu skolēniem un viņu vecākiem.

Karjeras atbalsta projektā piedalās 12 mācību iestādes no visa apvienotā Ogres novada, konsultācijas nodrošina septiņi pedagogi karjeras konsultanti. Viena no tām ir Ligita Millere, kura konsultācijas nodrošina 363 jauniešiem no Lēdmanes, Jumpravas, Lielvārdes pamatskolām, kā arī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas.

Projekta īstenošanas laikā tiek organizētas gan individuālas konsultācijas, gan tiešsaistes tikšanās, gan arī grupu nodarbības katrai klašu grupai. Kā stāsta L. Millere, jauniešiem patīk piedalīties diskusijās, klausīties iedvesmas stāstos, kā arī apgūt mācību materiālus par profesijām, iespējām un pieredzi.

Jauniešu profesionālās intereses aizvien ir ļoti plašas. Aktuālas profesijas ir zemessargs, vetārsts, policists, fizioterapeits, pārtikas tehnologs, uztura speciālists, auto mehāniķis, kinologs, pavārs, kosmetologs, ārsts, gleznotājs, frizieris, psihiatrs, viesmīlis, fotogrāfs, kultūras darbinieks, skolotājs, IT speciālists, mūziķis, aktrise, jurists, arhitekts, uzņēmējs, celtnieks, programmētājs, zinātnieks, pētnieks, pilots, geimeris, galdnieks, youtuberis, politologs u.c.

Karjeras izglītības jautājumi visā pasaulē kļūst arvien aktualāki, arī Ogres novada skolēni sāk izprast karjeras nozīmi. “Mūsdienu laikmeta, plašo tehnoloģiju un attīstības ietvaros, skolēni mācās izprast, cik liela nozīme ir nepārtraukti pilnveidoties un apgūt kaut ko jaunu. Jaunieši apzinās, cik svarīgas ir vērtības un sevis izzināšana, kā arī mērķtiecīgums veselīgu rezultātu sasniegšanai,” komentē karjeras konsultante.

Covid-19 pandēmija ir ļoti ietekmējusi jauniešu ikdienas paradumus. L. Millere teic, ka šajos apstākļos jauniešu vidū veidojas sarežģīta izpratne par kopdarbību un komunikāciju. “Skolēniem vēl ir daudz jāmācās, lai nepazaudētu nepārtrauktību karjeras izglītībā arī netradicionālajos, mainīgajos apstākļos.  Liela daļa jauniešu šobrīd nogaida, izrādot mazu interesi par nākotni, taču jaunieši, kuri ir apzinīgi un mērķtiecīgi, dalās savās sajūtās, paužot neziņu un bažas par lēmumu pieņemšanu un nepieciešamību dzīvē kaut ko mainīt.

L.Millere stāsta, ka jaunieši vislabprātāk atveras tieši individuālajās konsultācijās, jo viņiem ļoti būtiska ir saruna. “Kopīga interešu un spēju apzināšanās, skolēnus rosina domāt, kā rīkoties tālāk. Strukturēts dialogs veicina darbības, kas veicamas katram patstāvigi. To viņi ļoti novērtē! Šobrīd vēl pāragri minēt, kā jaunieši turpinās savu karjeras ceļu, bet pēc nodarbībām ir prieks redzēt, ka jaunietis jūtas saprasts.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 618 666 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 20 075 865 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 542 801 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

