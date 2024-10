Kārtējais stresa pilnais rīts: cilvēki dodas uz darbu kājām

Markuss raksta, ka visiem pieturā stāvošajiem cilvēkiem vietas mazajā autobusiņā neesot bijis, tāpēc vairākiem braukt gribētājiem nācies uz iecerēto galapunktu doties kājām: “Autobuss tik pilns, ka es šaubos, vai tas vispār atbilst drošības normām. Un liela daļa pieturā stāvošo nemaz netiek iekšā, jāiet kājam. Esmu sūtījis ziņas "Autotransporta direkcijai" (ATD), "Liepājas autobusu parkam". Rezultāts nekāds. Autobusu pakalpojums neatbilst vajadzībam, piemēram, braukt ar bērnu ratiņiem šajos autobusos nav iespējams. Varbūt jums ir ideja, kā šo tēmu pacelt diskusiju līmenī, lai atbildīgie sāktu šo lietu risināt?” savas vēstules beigās vaicā Markuss

Reisu neizpilde un nesamērīgi transporta līdzekļi, kas neatbilst reālajam pasažieru skaitam, - iesākoties rudenim, šī atkal kļūst par sāpīgu problēmu iedzīvotājiem, kuriem laikus jānokļūst gan skolā, gan draba vietā.

Kad “OgreNet” sazinājās ar "Liepājas autobusu parku", tiek izteikts lūgums sniegt atbildi pēc būtības, lai cilvēkiem ir saprotams problēmas iemesls. Autobusu parka Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Ozoliņa aizbildinās ar attaisnojumu, ka 4. oktobra reiss bijis izņēmuma gadījums:

“Maršrutos 6090 un 6091 tiek plānoti vidējās ietilpības autobusi “Isuzu”, kas nodrošina nepieciešamo pieprasījumu. Līdz šim neesam saņēmuši sūdzības par vietu trūkumu.

Apstiprinām, ka 4. oktobrī izņēmuma veidā konkrētais reiss tika izpildīts ar mazākās ietilpības autobusu. Šajā situācijā, veicot operatīvas darbības un izslēdzot risku par reisa neizpildi, tika pieņemts lēmums reisu izpildīt ar mazākas ietilpības autobusu.”

Savukārt, runājot par bērnu ratiņu pārvadāšanu, G. Ozoliņa atzīst, ka ““Isuzu” modeļa autobusā ir iespēja pārvadāt bērnu ratiņus, tos novietojot bagāžas nodalījumā, savukārt mikroautobusa salonā, ja tas netraucē citiem pasažieriem, var pārvadāt maza izmēra bērnu ratiņus, kuri ir salokāmi. Bērnu ratiņu pārvadāšana ir bezmaksas.”

Vispārīgu atbildi par to, ka šādas situācijas nav pieļaujamas sniedz ATD Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis: “Situācija, kad maršrutā tiek norīkoti neatbilstošas ietilpības autobusi, kuri nespēj apkalpot nepieciešamo pasažieru skaitu, nav pieņemama. ATD jau iepriekš ir risinājusi ar "Liepājas autobusu parku" jautājumus, kas saistīti ar visu pasažieru nogādāšanu galamērķī.” Bet, runājot par konkrēto situāciju, ATD vien atreferē "Liepājas autobusu parka" atbildi, ka tā bijusi izņēmuma situācija. Bet ko darīt pasažieriem, ja viņi nevar paredzētajā laikā nokļūt pie ārsta, darbā, skolā?

Ogres novada pašvaldībā “OgreNet” saņem atbildi, ka ir izveidota speciāla e pasta adrese, uz kuru rakstot iedzīvotāji var ziņot par visām nebūšanām, kas saistītas ar sabiedrisko transportu:

“Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi e-pasta adresi , kur aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par neizpildītiem reisiem, pārpildītiem autobusiem un citiem jautājumiem, kas skar pasažieru pārvadājumus. Saņemtā informācija tiek apkopota un, prasot veikt uzlabojumus, sniegta ATD un AS “Liepājas autobusu parks”. Katrs atsevišķs gadījums tiek detalizēti izvērtēts un uzraudzīts no Ogres pašvaldības puses. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka līgums ir noslēgts starp VSIA "Autotransporta direkcija" un AS "Liepājas autobusu parks" un Ogres novada pašvaldība nevar piemērot līgumsodu vai veikt citas audzinoša rakstura darbības.”