Rožu ielā ir ieklāts bruģakmens un šobrīd turpinās būvdarbi. Egļu ielā darbi ir pilnībā pabeigti, tika veikta pilnīga ielas rekonstrukcija, kā arī ieklāts bruģakmens. Poruka ielā un Blaumaņa ielā turpinās iesāktie pārbūves darbi.
Uzsākot ielu infrastruktūras sakārtošanu šajā rajonā 2017. gadā, tika plānots ik gadu rekonstruēt vienu ielu, taču ir paveikts divreiz vairāk.
Kartonfabrikas rajonā dzīvo liels iedzīvotāju skaits, centrālajās ielās nodrošinot cieto segumu, šis rajons pamazām tiek attīstīts, kā arī uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
Kartonfabrikas rajonā turpinās apjomīgi ielu rekonstruēšanas darbi
Drīzumā noslēgsies būvniecības darbi Rožu ielā, Poruka ielā, Egļu ielā un Blaumaņa ielā. Līdz ar šo ielu sakārtošanu, kopumā, šajās individuālo dzīvojamo māju teritorijās būs rekonstruētas astoņas ielas – papildus jau nosauktajām sakārtota arī Kadiķu iela, Birzgales iela, Rūpnieku iela un Amatnieku iela.