E-rēķinu ir iespējams iesniegt, izmantojot latvija.lv portālā esošo e-rēķinu formu vai citus e-rēķinu operatorus, kā adresātu norādot:
Ogres novada pašvaldības eAdrese apakšadresē EINVOICE_ONP@90000024455.
Tehnisku problēmu un citu ārkārtas apsvērumu dēļ rēķinu var iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi .
Lai operatīvāk tiktu apstrādāti iesniegtie dokumenti, Ogres novada pašvaldība iesaka vienmēr norādīt nepieciešamo papildinformāciju, to aizpildot attiecīgajos e-rēķina laukos:
- laukā “Pircēja atsauce” norādīt pielikumā minētos iestādes kodus (BuyerReference),
- laukā “Papildinformācija” norādīt pielikumā minētos iestādes nosaukumus (Notes), papildus iespējams norādīt kontaktpersonas u.c. informāciju,
- laukā “Atsauce uz līgumu” kā līguma/vienošanās numuru norīdot tikai pašu numuru, bez paskaidrojumiem.
Piemērs e-rēķina izveidei:
PDF rēķina formu izmanto darījuma dokumenta vizualizācijai, papildu informācijai, un tas netiek uzskatīts par e-rēķinu, taču lūdzam to iekļaut e-rēķinā kā tā vizualizācijas daļu.
Neatkarīgi no pasūtītāja veicēja, maksātājs vienmēr būs Ogres novada pašvaldība:
Reģ. Nr. 90000024455
PVN Reģ. Nr. LV90000024455
Juridiskā adrese – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001