Ceturtdiena, 11. decembris, 2025 16:46

Kas jāzin par e-rēķinu pieņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā

ogresnovads.lv
Kas jāzin par e-rēķinu pieņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā
Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 11. decembris, 2025 16:46

Kas jāzin par e-rēķinu pieņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā

ogresnovads.lv

Saskaņā ar izmaiņām Grāmatvedības likumā, kas stājās spēkā ar 2025. gada 1. janvāri, Ogres novada pašvaldība e-rēķinus (Latvijā apstiprināts strukturēts XML datnes formāts, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai) pieņem sekojošā kārtībā:

E-rēķinu ir iespējams iesniegt, izmantojot latvija.lv portālā esošo e-rēķinu formu vai citus e-rēķinu operatorus, kā adresātu norādot:

Ogres novada pašvaldības eAdrese apakšadresē EINVOICE_ONP@90000024455.

Tehnisku problēmu un citu ārkārtas apsvērumu dēļ rēķinu var iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi .

Lai operatīvāk tiktu apstrādāti iesniegtie dokumenti, Ogres novada pašvaldība iesaka vienmēr norādīt nepieciešamo papildinformāciju, to aizpildot attiecīgajos e-rēķina laukos:

  • laukā “Pircēja atsauce” norādīt pielikumā minētos iestādes kodus (BuyerReference),
  • laukā “Papildinformācija” norādīt pielikumā minētos iestādes nosaukumus (Notes), papildus iespējams norādīt kontaktpersonas u.c. informāciju,
  • laukā “Atsauce uz līgumu” kā līguma/vienošanās numuru norīdot tikai pašu numuru, bez paskaidrojumiem.

Piemērs e-rēķina izveidei:

E-rēķina iesniegšanas paraugs Ogres novada pašvaldībā

PDF rēķina formu izmanto darījuma dokumenta vizualizācijai, papildu informācijai, un tas  netiek uzskatīts par e-rēķinu, taču lūdzam to iekļaut e-rēķinā kā tā vizualizācijas daļu.

Neatkarīgi no pasūtītāja veicēja, maksātājs vienmēr būs Ogres novada pašvaldība:

Reģ. Nr. 90000024455
PVN Reģ. Nr. LV90000024455
Juridiskā adrese – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

