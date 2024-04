Kas jāzina par elektrības sadales tarifu samazinājumu mājsaimniecībām AS "Sadales tīkls"

21.septembrī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Grozījumi paredz elektroapgādes tarifa fiksētās maksas daļas (jaudas uzturēšanas maksas) samazinājumu fiziskām personām par 60% laika periodā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, izmaksas kompensējot no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm. AS "Sadales tīkls" sagatavojis četrus būtiskus faktus, ko fiziskām personām svarīgi ņemt vērā par konkrēto atbalsta mehānismu.Samazinājums fizisku personu pieslēgumiem tiks piemērots automātiski.