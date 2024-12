Kas jāzina par izmaiņām likumos un noteikumos 2025. gadā pensionāriem, skolēniem, autotransportu vadītājiem un citiem

Nodokļu izmaiņas

• No 2025.gada 1.janvāra darba ņēmējiem noteikta viena neapliekamā minimuma likme - 510 eiro. Tāpat vienkāršota iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, turpmāk piemērojot divas nodokļa likmes. Algām līdz 8775 eiro mēnesī nodokļa likme no 1.janvāra ir 25,5%, savukārt algām virs 8775 eiro mēnesī nodokļa likme ir 33%.

Aprēķināt savas gaidāmās neto algas apmēru par 2025.gada janvāri var, izmantojot algas kalkulatora rīku.

• Ienākumu daļai virs 200 000 eiro gadā, tajā skaitā atalgojumam, dividendēm, kapitāla pieaugumam un ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, būs papildu iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 3% apmērā.

• No 2025.gada tiks palielinātas akcīzes nodokļa likmes degvielai, kā arī degvielai, dabasgāzei un naftas gāzēm, ko izmanto kā kurināmo. Tāpat no jaunā gada tiks piemērots akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu, sākot no 8 gramiem cukura uz 100 mililitriem. Straujāks akcīzes nodokļa likmes pieaugums gaidāms alkoholiskajiem dzērieniem, to starpproduktiem, kā arī tabakas izstrādājumiem un citiem smēķēšanai paredzētiem produktiem, piemēram, elektronisko cigarešu šķidrumam.

• Sākot ar 2025.gada 1.janvāri, PVN samazinātā likme 12% apmērā Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem ir noteikta kā pastāvīga norma.

Ieguvumi pensionāriem

• Pensionāriem no 2025.gada 1.janvāra neapliekamais minimums noteikts 1000 eiro. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek maksāts no tās pensijas daļas, kas pārsniedz 1000 eiro. Strādājošie pensionāri, kuri iesnieguši darba nodokļu grāmatiņu darba devējam, neapliekamo minimumu var piemērot dalīti - 500 eiro piemērot pensijai un 500 eiro piemērot algai.

• Ir paredzēts, ka 2025.gada 1.oktobrī indeksēs to pensijas daļu, kas būs iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pilnā apjomā. Tiek prognozēts, ka tie varētu būt aptuveni 1518 eiro. Šobrīd indeksē tikai pusi no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. Vecuma pensijas pašlaik pilnā apmērā indeksē aptuveni 76% vecuma pensionāru, bet 2025.gadā tie jau būs aptuveni 98%.

Lielāks atbalsts iedzīvotājiem

• No 2025.gada pieaug zemākais minimālo ienākumu slieksnis, garantētā minimālā ienākuma slieksnis un līdz ar to arī vairāku pabalstu apmērs. No 1.janvāra zemākais minimālo ienākumu slieksnis būs 22% no ienākumu mediānas jeb 166 eiro. Attiecīgi arī garantētā minimālā ienākuma slieksnis būs 22% apmērā no ienākumu mediānas, un augs no tā izrietošo pabalstu apmēri - GMI pabalsts, mājokļa pabalsts, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā, kā arī pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes.

• Visas aizsargāto lietotāju grupas no 2025.gada 1.janvāra turpinās saņemt atbalstu elektroenerģijas rēķina izmaksu segšanai. Atlaide elektroenerģijas rēķinam tiek piemērota automātiski.

• Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai arī bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, 2025.gadā vecāku pabalstu izmaksās 75% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra. Šobrīd izmaksā 50%.

• Jaunajā gadā tiks palielināts valsts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs. Paredzēts, ka no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs par bērnu līdz septiņu gadu vecumam būs 125 eiro mēnesī, bet par bērnu no septiņu gadu vecuma 150 eiro mēnesī. Patlaban šīs summas ir attiecīgi 107,50 eiro un 129 eiro.

Iedzīvotāju veselība

• No 1.janvāra mazumtirdzniecības vietās tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, kā arī citus nikotīnu saturošus vai nesaturošus smēķējamus izstrādājumus varēs iegādāties tikai personas no 20 gadu vecuma.

• Mazumtirdzniecības vietās no jaunā gada varēs iegādāties elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus, t.sk. vienreizlietojamās elektroniskās cigaretes, tikai ar tabakas garšu vai smaržu. Citi aromatizētāji būs aizliegti. Tāpat varēs iegādāties tikai tabakas aizstājējproduktus jeb nikotīna spilventiņus, kuros nikotīna koncentrācija nepārsniedz 4 mg uz g, kā arī nikotīna spilventiņus tikai ar tabakas garšu vai smaržu.

• No 2025.gada spēkā stāsies jauns recepšu zāļu cenu noteikšanas modelis.

Jauni principi cenu veidošanai recepšu zālēm tiek ieviesti, lai samazinātu zāļu cenas, tajā skaitā uzcenojumus, un zāles padarītu pieejamākas pacientiem. Jaunais uzcenojuma modelis paredz atteikties no esošās sistēmas, kurā pieļaujamais procentuālais lieltirgotavu un aptieku uzcenojums ir atkarīgs no zāļu ražotāja noteiktās cenas. Tā vietā visām recepšu zālēm par iepakojumu noteiks vienu fiksētu uzcenojumu un maksu par farmaceita pakalpojumu. Paredzams, ka dārgāko recepšu zāļu cenas samazināsies par 15-20%, bet lētākās (līdz 3 eiro par iepakojumu) varētu kļūt nedaudz dārgākas.

• No 1.janvāra tiek paplašināts no valsts budžeta apmaksājamo pakalpojumu klāsts, tajā skaitā cukura diabēta pacientiem apmaksās intravitreālās injekcijas, Stradiņa slimnīcā darbu sāks multidisciplināra komanda iekaisīgu zarnu slimības pacientu aprūpei, savukārt ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs sāks ieviest vienota apjoma un kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat, sākot ar 1.janvāri, no alkoholisma, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes varēs ārstēties, nemaksājot pacienta iemaksu narkologam un līdzmaksājumu par uzturēšanos stacionārā.

Izmaiņas mācībās

• Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Skolēna vecākiem līdz 2025.gada 31.maijam atteikšanās jānoformē rakstiski. Skolēniem, kuri līdz 2025./2026. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz 9. klases beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030. mācību gada beigām.

• No 2025./2026. mācību gada pirmsskolas vecuma un 1.-6. klases izglītojamajiem izglītības iestādē būs aizliegts lietot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad pedagogs atļāvis tos izmantot izglītības procesā.

Būtiski transportlīdzekļu vadītājiem un īpašniekiem

• No 2025.gada 1.janvāra automašīnām vairs neizsniegs tehniskās apskates uzlīmes. To, ka transportlīdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskate un ir dota atļauja dalībai ceļu satiksmē, apliecinās tikai ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī personai izsniegtais transportlīdzekļa tehniskās apskates novērtējuma protokols. Pārliecināties par tehniskās apskates termiņu iespējams Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-pakalpojumu portālā e.csdd.lv, kur iespējams pieteikties arī atgādinājuma saņemšanai par apskates termiņa beigām.

• Ja transportlīdzeklis piedalīsies ceļu satiksmē bez noteiktajā termiņā veiktas valsts tehniskā apskates vai OCTA polises, to no 1.janvāra fiksēs ar tehnisku iekārtu, neapturot transportlīdzekli. Par fiksēto pārkāpumu nekavējoties tiks nosūtīta informācija atbildīgajām institūcijām un transportlīdzekļa īpašniekam. CSDD informāciju par pārkāpumu nosūtīs uz transportlīdzekļa īpašnieka e-pastu, tāpēc svarīgi pārliecināties, ka saziņai ar CSDD reģistrēta aktuāla e-pasta adrese.

• No 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas autovadītājiem, kuri atteiksies no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, noteiks kriminālatbildību. Papildus ar izmaiņām Administratīvās atbildības likumā velosipēda, elektroskrejriteņa un mopēda vadītājiem, ja viņi atsakās no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, tiks noteikta administratīvā atbildība.

• No jaunā gada ilgstoši uz ceļa atstātus velosipēdus pārvietos uz speciālo stāvvietu. Velosipēdu atzīs par ilgstoši atstātu uz ceļa un lems par tā pārvietošanu uz speciālo stāvvietu tikai tad, ja tas atrodas vietā, kur traucē pārvietoties citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad velosipēdam, kam nav iespējams noskaidrot piederību, ir piestiprināta brīdinājuma uzlīme. Tas tiks atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa arī tad, ja atrodas vietā, kur tas netraucē ceļu satiksmei, bet netiek izmantots vismaz 45 diennaktis kopš tam pielīmēta brīdinājuma uzlīme. Tāpēc velosipēdu īpašnieki aicināti velosipēdus reģistrēt, izmantojot portālu e.csdd.lv, lai pārvietotos transportlīdzekļus varētu atgūt ātrāk.

• No 1.janvāra Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes tiks paaugstinātas vidēji par 10% visiem transportlīdzekļiem, kā arī piekabēm un puspiekabēm. Noteikts arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas termiņš - kalendārajam gadam sekojošā gada 31.janvāris. Tas nozīmē, ka nodokli par 2025.gadu jāsamaksā līdz 2026.gada 31.janvārim. CSDD no 2026.gada par nodokļa nomaksu nosūtīs atgādinājumu tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri to jau nebūs samaksājuši līdz 10.janvārim.

• 2025.gadā mainās arī autoceļu lietošanas nodevas kravas transportlīdzekļiem virs 3 tonnām. Palielinātā nodeva dos iespēju finansēt ceļu infrastruktūru, vienlaikus palīdzot sasniegt klimata mērķus, veicinot autoparka nomaiņu, motivējot izvēlēties augstākas efektivitātes un zemu emisiju transportlīdzekļus. Savukārt elektroautomobiļiem tiks ieviestas būtiski zemākas likmes nekā iekšdedzes dzinēju auto. Kontroli, vai transportlīdzeklim ir iegādāta autoceļu lietošanas nodeva, līdztekus Valsts policijai veiks arī Valsts robežsardze.

• No 1.janvāra transportlīdzekļi, kas nav reģistrēti Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā, pirms iebraukšanas Latvijas teritorijā jādeklarē CSDD e-pakalpojumu portālā. Jāņem vērā, ka tas attiecas arī uz Apvienotajā Karalistē (AK) reģistrētiem transportlīdzekļiem, jo AK nav ne ES, ne EEZ dalībvalsts.

Svarīgi nekustamo īpašumu un mājokļu saimniekiem

• Lai pēc ilgstošā kadastrālo vērtību "iesaldēšanas" perioda strauji nepieaugtu nodokļu slogs, no 2025.gada 1.janvāra būs spēkā divas kadastrālās vērtības - fiskālā un universālā. Nekustamā īpašuma nodokļa un nodevu aprēķiniem tiks izmantota fiskālā kadastrālā vērtība, kura saglabāsies līdzšinējā apmērā. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi iedzīvotājiem 2025.gadā nepieaugs. Universālā kadastra vērtība noteikta, balstoties uz tirgus cenām 2022.gadā, nepārsniedzot 80% no vidējā cenu līmeņa.

• Jaunajā gadā stāsies spēkā mantojuma tiesību reforma. Būtiskākās izmaiņas skar mantojuma pieņemšanas sistēmu, precizējot gribas par mantojuma pieņemšanu izteikšanas formas un stiprinot sludinājuma par mantojuma atklāšanos spēku - mantojumu vairs nevarēs pieņemt klusējot. Noteikta arī mantinieku ierobežota atbildība pret mantojuma atstājēja kreditoriem.

• Līdz 2024.gada 31.decembrim Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājas lietā jānorāda dzīvokļa īpašnieka kontaktinformācija, lai pārvaldnieki varētu operatīvāk sazināties ar dzīvokļu īpašniekiem. Informāciju sistēmā būs iespējams norādīt un mainīt arī pēc 31.decembra.

• Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam, no 1.janvāra pieaugs nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu, kas nozīmē augstākas nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Izmaksas var samazināt, šķirojot atkritumus un samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu.

Naudas aprite

• No 2025.gada kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt informāciju par klientiem - fiziskām personām, kas ir Latvijas rezidenti, kuru maksājumu kontā iepriekšējā gada laikā ieskaitītās skaidrās naudas kopsumma vienā kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir 7000 eiro vai vairāk.

• No 1.aprīļa nodokļu maksātājiem būs pienākums nodrošināt klientiem iespēju par pakalpojumiem un precēm pakalpojuma saņemšanas vai mazumtirdzniecības vietā norēķināties ar bezskaidras naudas maksājumu.

• Lai nodrošinātu iedzīvotājiem skaidras naudas pieejamību, četrām Latvijā lielākajām kredītiestādēm, proti, AS "Swedbank", AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un "Luminor Bank" AS Latvijas filiālei, no 2025.gada 1.janvāra būs jānodrošina vienmērīgi pieejama bankomātu infrastruktūra visā valsts teritorijā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem. Noteikumi paredz, ka 20 kilometru rādiusā no jebkuras vietas Latvijas teritorijā pakalpojumu sniedzēja klientam ir jābūt pieejamam vismaz vienam bankomātam, kurā fiziska persona var saņemt skaidrās naudas izmaksu līdz 750 eiro bez maksas par pakalpojumu.

Izmaiņas valsts nodrošinātajos pakalpojumos

• No 2025.gada 1.janvāra mainīsies pieslēgšanās kārtība Valsts pārvaldes pakalpojumu portālam Latvija.gov.lv. Sākot ar jauno gadu, autentifikācija portālā būs iespējama, izmantojot mobilo lietotni eParaksts mobile, personas apliecību (eID karti), eParaksts karti vai mobilās lietotnes Smart-ID kvalificēto versiju, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālos identifikācijas līdzekļus. Autentifikācija ar banku izsniegtajiem internetbanku rīkiem vairs nebūs pieejama.

• No jaunā gada pieaugs nodeva par pases un personas apliecības izsniegšanu. No 2025.gada 1.janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 44 eiro un divu darba dienu laikā - 70 eiro. Savukārt valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro un divu darba dienu laikā - 40 eiro.

• No 2025.gada 1.janvāra valsts nodeva par atgriešanās apliecības izsniegšanu personām, kuras ārzemēs nozaudējušas pasi vai personas apliecību, būs 50 eiro.

Lai mazinātu vardarbību ģimenē un veicinātu sabiedrības drošību kopumā, varmācīgai personai varēs piemērot drošības līdzekļa izpildes elektronisko uzraudzību. Tā būs elektroniska aproce, ar kuru būs iespējams noteikt personas atrašanās vietu, lai pārliecinātos, ka netiek pārkāpts, piemēram, tuvošanās aizliegums. Elektronisko uzraudzību sāks nodrošināt no 2025.gada 1.jūlija.

No 2025.gada visās Latvijas pašvaldībās jāievieš līdzdalības budžets. Pašvaldībām 2025.gadā līdzdalības budžetam jāparedz ne mazāk kā 0,1% no vidējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem par gadu. Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem iesniegt savas idejas savas pašvaldības teritorijā nepieciešamajiem uzlabojumiem un balsojot no visām iesniegtajām idejām izvēlēties tās, kuras pašvaldībai jāīsteno.