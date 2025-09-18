Kas notiek Ogres Zilajos kalnos?

Darbi notiek Ogres novada pašvaldībai piederošajā teritorijā – no apļa, kas sākas Ogrē, gar slēpošanas trasi – apmēram kilometra garumā ziemeļu nogāzē, jo tieši tur konstatēts visvairāk nokaltušu egļu. Šajā posmā darbi jau iepriekš ir veikti, taču problēma aktualitāti nav zaudējusi.
Teritorijā izvietotas brīdinājuma zīmes, vietām – norobežojuma lentes, taču tās diemžēl netiek ņemtas vērā un cilvēki gan ar kājām, gan velosipēdiem, kā novērojām, turpina doties pastaigās un ikdienas gaitās. Taču jāņem vērā, ka pa šo taku pārvietojas smagā tehnika, tāpēc cilvēki aicināti ievērot drošības prasības un netuvoties norobežotajām vietām, jo krītošus kokus neviens apturēt nevar.
Tā kā Ogres Zilie kalni ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, bija nepieciešams biotopu eksperta atzinums, lai kokus no teritorijas varētu izvest. Parasti šādās vietās nokaltušie koki jāatstāj dabā. Šoreiz, ņemot vērā mizgrauža radīto apdraudējumu un lielo nokaltušo koku daudzumu, tos tika atļauts izvest. Arī mazie zariņi būtu jāatstāj sapūt, bet tie ir tik lielā apjomā, ka varētu radīt ugunsnedrošības risku. Tajā pašā laikā daudzviet apzināti atstāti augstie koku stumbri, lai saglabātu dabas daudzveidību.
Jautājums par darbu ilgumu īpaši satrauc slēpotājus. Lai gan formāli izsniegtā mežizstrādes atļauja ir spēkā divus gadus, mērķis ir visus darbus pabeigt un teritoriju sakārtot līdz salam, jo tur atrodas slēpošanas trase, kurai ziemā jābūt lietošanas gatavībā. Tas ir arī papildu nosacījums meža izstrādātājiem. Pēc mežistrādes darbu pabeigšanas paredzēts teritoriju sakopt, lai uz takas nepaliktu meža tehnikas iebrauktās rises un nākamajā pavasarī viss varētu sazelt un sazaļot.
Saskaņā ar likumdošanu meža atjaunošana jāveic piecu gadu laikā, taču “Zilo kalnu” attīstības aģentūra plāno to paveikt jau nākamā gada laikā, sākt varētu, iespējams, jau šogad. No nokaltušajām eglēm atbrīvotajās vietās radīsies lieliska iespēja atjaunot mežu ar priedēm. Gaišie priežu meži uz osu pauguriem ir šīs teritorijas dabiskā ainava, bet egle tur esot ienācēja. Zem pieaugušām priedēm jaunajām priedītēm pietrūkst gaismas, tāpēc sugu maiņa notiek dabiski. Tagad, kad nokaltušās egles tiek izcirstas, plānots mērķtiecīgi stādīt priedes, jo jaunajiem kociņiem nepieciešama gaisma.
Ogres Zilo kalnu masīvā atrodas arī piedzīvojumu un šķēršļu parks “Milžu taka”, tāpēc kādam varētu rasties jautājums, vai to apmeklēt ir droši, vai kokos, kuros izvietoti šķēršļi, nav ieperinājies mizgrauzis. Par laimi, šie koki nav cietuši, jo tur pārsvarā aug priedes, kuras mizgrauzis ēd tikai tad, kad ēdienkartē vairs nav egļu, taču tas notiekot ļoti reti. Tā kā parkā dominē priedes un bojājumi nav konstatēti, šī vieta ir droša apmeklētājiem.
Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam – Ogres Zilo kalnu mežs tiks atjaunots, un jau nākamajā gadā jaunie stādījumi sāks zaļot. Taču, kamēr mežā atrodas tehnika un tiek zāģēti koki, iedzīvotājiem jābūt piesardzīgiem, jāievēro brīdinājuma zīmes un jāciena dabas parka noteikumi, lai skaistā un daudzu iecienītā pastaigu vieta un slēpošanas trase jau pavisam drīz atkal priecētu pilsētas iedzīvotājus un viesus.