Madonas novada Rankas pagastā žūrijas devās apskatīt Ievas Grīnšteines 10,72 hektārus lielo īpašumu “Lazdupi”. Saimnieces stāsts ir interesants - mežsaimniecībai viņa pievērsās pēc 43 nostrādātiem gadiem medicīnā. Mežsaimniece stāsta: “Konkursā “Sakoptākais mežs” nolēmu piedalīties, lai, pirmkārt, pierādītu sev, ka varu kopā ar savu ģimeni kopt un uzturēt īpašumu, kas atbilst labai meža apsaimniekošanai.”
Taurupes pagastā žūrija viesojās Aleksandra Latkovska apsaimniekotajā īpašumā “Žubītes”. Īpašuma platība sasniedz 25,8 hektārus, un Aleksandrs ar lielu mīlestību pret savu darbu mežā dodas katru dienu, lai atkal un atkal rūpētos par to, stāsta konkursa rīkotāji.
Savukārt Madlienas pagastā tika apskatīts 36,28 hektāru lielais īpašums “Lazdiņas”, kurā saimnieko Ginta Ferbere. Īpašumu Ginta mantoja no tēva, un, kā pati norāda, tieši viņš ieaudzinājis mīlestību pret mežu. Mežsaimniece saka: “Piedaloties konkursā, man ir iespēja dalīties savā pieredzē un apliecināt, ka privātie mežu īpašnieki var būt pozitīvs piemērs meža apsaimniekošanas kultūrai Latvijā.”
Konkursa žūrija norāda: “Ir tiešām prieks un gandarījums par to, ko mēs šajā izbraucienā redzējām. No katra mežsaimnieka ir lietas, ko katrs varētu mācīties. Ieva bija piemērs, kā ir jāuztur īpašuma robežas, robežzīmes. Aleksandram unikālais bija tas, ka liela daļa meža platības veidota uz aizaugušām lauksaimniecības zemēm. Tur ļoti profesionāli tika pieiets īpašuma apsaimniekošanai. Pēdējā īpašumā uzzinājām, ka pati īpašniece dzīvo ārzemēs. Viņa parādīja, kā var ilgtspējīgi un kvalitatīvi apsaimniekot savus īpašumus pat neesot Latvijā.”
Konkursa žūrija jau 4. augustā dosies nākamajā mežu vērtēšanas braucienā, taču šoreiz uz Zemgali – Birzgales, Iecavas un Vītiņu pagastu. Birzgales pagastā tiks apskatīts Pāvela Kotāna īpašums “Kotāni”, Iecavas pagastā – Andreja Lasmaņa īpašums “Gaiļi”, bet Vītiņu pagastā – Artūra Grudovska īpašums “Ziemeļi”.
Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, norāda organizatori.