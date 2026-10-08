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Ceturtdiena, 08.10.2026 14:17
Aina, Anete
Ceturtdiena, 8. oktobris, 2026 09:00

Kaut kas tāds Latvijā šogad notiks pēdējo reizi: sinoptiķu laika prognoze trešdienai

LETA
Kaut kas tāds Latvijā šogad notiks pēdējo reizi: sinoptiķu laika prognoze trešdienai
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 8. oktobris, 2026 09:00

Kaut kas tāds Latvijā šogad notiks pēdējo reizi: sinoptiķu laika prognoze trešdienai

LETA

Ceturtdien, 8. oktobrī, pēdējo reizi šajā gadā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem, prognozē sinoptiķi.


Sagaidāms, ka turpmākajās oktobra diennaktīs gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp nulli un +15 grādiem, kā arī brīžiem līs.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vēlākais datums rudenī, kurā valstī sasniegta +20 grādu atzīme, ir 18. oktobris 1949. un 2018. gadā.

Ceturtdien būs sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Rīgā, sildot saulei un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, termometra stabiņš pakāpsies līdz +19 grādiem.

No rietumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminās, agrā rītā tas ir 1011-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

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