Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, AS "Latvenergo" iepriekšējos gados veica ievērojamus dambju atjaunošanas un uzturēšanas darbus visās trijās hidroelektrostacijās, tādējādi šogad nav nepieciešams veikt ilgtermiņa ūdens līmeņu pazemināšanu zem pieļaujamā minimālā uzstādinājuma.
Daugavas HES ražotnēs notiek nepārtraukta elektroenerģijas ražošana atbilstoši elektroenerģijas tirgus pieprasījumam. Līdz ar to ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem ūdens līmenis būs svārstīgs tikai atļautajās robežās atbilstoši katras hidroelektrostacijas ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktajiem ūdenskrātuves ūdens līmeņiem attiecīgajā periodā un elektroenerģijas tirgus pieprasījumam.
Pļaviņu HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 72,14 metri LAS 2000.5 (Latvijas normālā augstuma sistēmā), bet minimālais 69,14 metri.
Ķeguma HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 32,15 metri, bet minimālais 30,55 metri.
Rīgas HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 18,15 metri, savukārt, minimālais 17,15 metri.