Diena iesākās ar streetbike freestyle sacensībām, kurās dalībnieku sastāvu pastiprināja viens no Eiropas labākajiem braucējiem, lietuvietis Paulius Labanauskas, bet par atraktīvu izklaidi skatītājiem rūpējās YouTube zvaigzne Tēvocis Žoriks šeit:
Aizvadot kvalifikācijas un finālbraucienus, sacensībās uzvarēja Paulius Labanauskas, otrajā vietā Edgars Šnepsts, bet Tēvocis Žoriks jeb Aigars Meļņikovs pierādīja, ka nav tikai interneta publikas izklaidētājs un ierindojās trešajā vietā. Stuntfighters MC drifta papildsacensībās ātrākais un precīzākais bija Daniils Sincovs, kurš drifta finālā pārspēja Jāni Rozīti. Jānim tā bija atgriešanās pēc trauma sadziedēšanas un noslēgumā viņa individuāls šovu, izpildot trikus ar Harley-Davidson motociklu un paša būvētu kvadraciklu.
Dienas vidū sacensības turpinājās spēka trīscīņā, kurā savās svara kategorijās labākie bija Kitija Kaudze (dāmu konkurencē), Edijs Naumanis (līdz 83 kg), Raivis Gintauts (līdz 93 kg), Reinis Ratnieks (līdz 105 kg) un Māris Krievelis (virs 105 kg). Māris un viņa sīvākais konkurents Juris Meija summā katrs pacēla iespaidīgos 730 kg, taču Mārim uzvaru nodrošināja mazāks paša ķermeņa svars. Organizatori Spēka Nora bija parūpējušies arī par loteriju skatītājiem, kurā 800 eiro vērtu spēka trenažieri laimēja Baiba no Ķeguma.
Boksa sacensībās dalībnieki bija ieradušies no Ķeguma, Ogres, Alsungas, Kuldīgas, Priekuļiem, Vangažiem, Gulbenes, Liepājas un Rīgas; kopā tika aizvadītas sešpadsmit cīņas dažādās svara kategorijās. Divas pēdējās cīņas notika pēc K1 noteikumiem, izsaucot lielas skatītāju ovācijas. Cīņas apkalpoja profesionāli boksa tiesneši ar vienu ringa tiesnesi un trīs sānu tiesnešiem katrā cīņā. Sportistu treneri un klubu pārstāvji solīja atgriezties arī nākamgad.
“Milzīgs gandarījums redzēt tik daudz patiesu un godīgu cīņu Ķegumā. Viss izdevās lieliski. Paldies skatītājiem, kuri, spītējot lietum, bija klātesoši visas dienas garumā. Paldies Ķeguma pilsētai un Ogres novadam – bez pašvaldības atbalsta un pretimnākšanas šie svētki nebūtu iespējami” saka organizatori Mārtiņš Arents un Aigars Caunītis, “tiekamies 2022. gadā, plāni ir grandiozi un datums jau rezervēts, bet par to runāsim jau nākamgad”.
Pasākumu organizēja: Ķeguma pilsēta, StuntFighters MC, MadAiss, Spēka Nora.
Atbalstīja Ķeguma pilsēta, ASTARTE-NAFTA, #MADAISS, Filmory, #FightClub37, Budoland, AA Reklāma, AAKnives, Motofavorīts, Motorex.
Informāciju sagatavoja Ķeguma tautas nams