Sacensības tiek organizētas trīs disciplīnās – Spēka trīscīņa (sākums 9:30), kas ietver pietupienu, spiešanu guļus un vilkmi, bokss "Ziemas Rings" (sākums 11:00) un "Ķegums Enduro Challenge 2022" (sākums 12:00). Visas dienas garumā par muzikālo noformējumu rūpēsies OZOLS (Ģirts Rozentāls), pasākumu vadīs Ģirts Timrots.
Sporta un izklaides festivāla Vīru spēles idejas autori Aigars Caunītis un Mārtiņš Arents, kā vienu no festivāla jaunumiem, sola aizraujošas izturīgāko sportistu cīņas boksa ringā, ziemā āra apstākļos. Būs vērojama arī viena no smagākajām motobraukšanas disciplīnām Hard Enduro cīņa ar Daugavas stāvkrastu un šķēršļu joslu pilsētvidē, mēģinot lauzt gravitācijas un līdzsvara likumus.
Šogad arī spēka sektorā ir sagaidāms jaunums - spēcīgākie Ogres novada ļaudis un viesi mērosies spēkiem NORAtlonā, kas ir papildināta Spēka Trīscīņa. Klasiskie spēka trīscīņas elementi, kas ir pietupieni, spiešana guļus, vilkme, un starp katru disciplīnu trīs kilometru kross Ķeguma vidusskolas stadionā. Pateicoties Ķeguma pilsētas aktīvai iesaistei festivāla organizēšanā, skatītāji varēs vērot visus sporta veidus Ķeguma vidusskolas stadionā, bet pasākuma laikā būs iespēja iestiprināties izbraukuma kafejnīcā.
Kā katras “Vīru Spēles” un šajā ziemā Kronvaldu Ata vārdi “Īsta cīnīšanās nevils” ir izvēlēti par saukli gadskārtējām spēka spēlēm Daugavas krastā, Ķegumā. Šie vārdi katram dalībniekam atgādina par lielāko cīņu mūsu dzīvēs – pašam ar sevi, lai pārvarētu bailes un negribēšanu. Disciplīnas izvēlētas, lai simbolizētu vēsturiskās cīņas Daugavas krastos un atgādinātu par vērtībām, kurus no paaudzes paaudzē nodeva mūsu senči. “Jods, sentēvu kara dievs latviešus līdz šai dienai nežēlīgi spīdzinājis un mērdelējis, tādēļ, ka sentēvu dēli ar laiku sāka gļēvi pret savas tautas ienaidniekiem izturēties un pret zelta teļiem savus ceļus locīt. - Jods paraus mūs visus, ja mēs savus bērnus gļēvus izaudzināsim jeb, ja mēs tos tīšu prātu ienaidnieku rindās stādināsim.” atgādina Kronvaldu Atis. Lai šie vārdi “Vīru spēles” cīņās iedvesmo gan rūdītus sportistus, gan tos, kuri pirmo reizi uzdrošinās sevi pieteikt kādā no disciplīnām.
Ieeja pasākumā ir bez maksas. Boksa un spēka trīscīņas teritorijas apmeklētājiem nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcināciju vai izslimošanas faktu, personu apliecinošs dokuments un jālieto sejas aizsargmaska.
Atbalsta: Ogres novads, MAD AISS, ASTARTE-NAFTA, Filmory, FightClub37, AAknives, UR98, Motofavorīts, Motorex, VIA Mežs.
Organizē: Ogres novads, Ķegums, Biedrība “ROKA”, StuntFightersMC, Spēka NORA
Informāciju sagatavoja Dace Māliņa, Ķeguma tautas nama vadītāja